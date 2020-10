Salud llama a vacunarse contra la influenza

Estará disponible la campaña a finales de octubre, asegura el subsecretario de Salud, Víctor Hugo Sánchez Malof

Alma Soto

La Secretaría de Salud llamó a los sinaloenses a acudir a los Centros de Salud a aplicarse la vacuna contra la influenza, misma que estará disponible a finales de octubre.

Víctor Hugo Sánchez Malof, subsecretario de Salud de Sinaloa, dijo que antes de abrir la campaña al público, se va a vacunar al personal de Salud, sobre todo los que están en contacto con pacientes de Covid-19, y personal de alto riesgo.

Luego, las prioridades serán personas de tercera edad, niños menores de 5 años de edad, mujeres embarazadas, jóvenes y adultos que estén expuestos a la enfermedad.

Pidió no dejarse llevar por opiniones en contra de la vacunación, que están tan de moda en otros países.

“Los efectos secundarios son muy variables, son como las vacunas que nos ponía de niños en la escuela, a unos les daba reacción, a unos les daba temperatura, a otros no, pero no por eso vamos a dejar de vacunarnos, y esas campañas a nivel internacional que empiezan en Internet, y todos expertos en Internet, que hubo alguien que se enfermó de ésto, y no es así, son más los beneficios de los perjuicios”, declaró.

Anteriormente, dijo, había campañas de vacunación casa por casa, pero por la pandemia de coronavirus se modificó, por lo que se pide a toda la población que acuda a los centros de Salud a aplicársela.

“Hemos detectado que muchos de los infectados por Covid-19 nunca se habían vacunado, adultos, de la tercera edad, que le tienen miedo”, expresó.

Sánchez Malof dijo que todas las vacunas de la campaña pasada se terminaron, sobre todo en los últimos meses de la campaña, que fueron los primeros de la pandemia de Covid-19.