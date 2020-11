Salvador Cienfuegos se declara no culpable en Corte de Nueva York

La audiencia virtual de imputación que comenzó a las 13:00 horas de este día (tiempo de la Ciudad de México) fue aplazada en un principio por fallas técnicas e interferencias de ruido causadas por personas que se unieron a la videollamada, la mayoría reporteros mexicanos

El General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino” o “Zepeda”, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018), se declaró no culpable de tres cargos de conspiración para narcotráfico y por lavado de dinero, durante su primera audiencia llevada a cabo este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Esta misma situación se registró, también, el 7 de octubre durante la audiencia de imputación de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la prensa mexicana no silenció sus micrófonos.

Después de algunos minutos, la audiencia fue reanudada y al General de División le leyeron sus derechos, ante lo cual el ex mando militar respondió que sí los entendía. Después se le leyeron los cuatro cargos por tráfico de droga y lavado de dinero, producto de la relación con el crimen organizado.

La jueza Carol Bagley Ammon le preguntó a Cienfuegos Zepeda si entendía la acusación que le formuló, a lo que el ex mando militar respondió que sí. Sin embargo, su abogado Edward V. Sapone, señaló que el General de División se declaraba no culpable.

Después, Bagley Ammon indicó que que la Federal del Distrito Este de Nueva York ha solicitado que Cienfuegos Zepeda no sea liberado bajo fianza, a lo que el abogado Sapone respondió que en otro momento solicitaría o replantaría dicho beneficio para su cliente.

Más temprano este mismo día, Edward V. Sapone manifestó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que se asegurará de que todos los derechos constitucionales de Cienfuegos Zepeda sean respetados y protegidos.

Además, subrayó que lo defenderá de "manera celosa y entusiasta". Por otra parte, el litigante estadounidense enfatizó en que es importante que todo el público esté consciente que se presume, que el General de División es inocente de los cargos que enfrenta.

Ayer miércoles el diario Reforma reveló que la defensa de Cienfuegos Zepeda estaría a cargo del despacho Sapone & Petrillo LLP, “especializado en casos locales de perfil relativamente menor”.

Edward V. Sapone, uno de los dos socios principales del despacho, y Michael Vitaliano, son los abogados que representarán al General de División.

Durante una audiencia el 20 de octubre ante Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, el abogado de Cienfuegos Zepeda, entonces del despacho Quinn, Emmanuel, Urquhart & Sullivan -uno de los más grandes y caros del mundo-, afirmó que su entonces cliente pretendía “combatir vigorosamente” los cargos en su contra.

Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), y acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Los supuestos delitos se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos Zepeda estaba al frente de la SEDENA. El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa al ex militar mexicano, de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína.

El pasado 20 de octubre, Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, negó conceder la libertad bajo fianza a Cienfuegos Zepeda. Además, anunció que firmaría la orden para trasladarlo a Nueva York en las próximas semanas.

El mismo día, durante los argumentos iniciales, el entonces abogado defensor del ex militar mexicano, Duane Lyons, defendió que no existe riesgo de fuga porque el ex titular de la SEDENA quiere “lavar su imagen”, por lo que solicitó la libertad bajo una fianza de 750 mil dólares que, según dijo, era “los ahorros de toda la vida” de Cienfuegos Zepeda.

El litigante también señaló que la edad del acusado, 72 años, pone en riesgo su salud durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), si el ex militar mexicano permanece encerrado en una cárcel estadounidense. Sin embargo, el juez federal desestimó dichos razonamientos y denegó la petición de la defensa de Cienfuegos Zepeda.

En la audiencia -que inició minutos después de las 15:00 horas del 20 de octubre, tiempo del Centro de México, y que se transmitió a través de la aplicación Zoom-, el juez federal indicó que los contactos de Cienfuegos Zepeda en México aumentan riesgo de fuga del general, y que los cargos contra el general de División son muy graves.

Por su parte, Ben Balding, abogado de la Fiscalía de Estados Unidos dijo que el General de División no debería de seguir su proceso en libertad, ya cuenta con influencias en México, por haber ocupado un alto cargo público.

Durante la audiencia realizada en el tribunal con sede en Los Ángeles, el juez federal ordenó que Cienfuegos Zepeda siguiera bajo la custodia de los alguaciles federales estadounidenses, para que enfrente el proceso judicial en su contra en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

Cienfuegos Zepeda tiene los alias “El Padrino” o “Zepeda”, según la acusación iniciada en su contra por Richard P. Donoghue, Fiscal del Distrito Este de Nueva York, y presentada al juez federal Brian Cogan, el pasado 14 de agosto.

La acusación -que incluye 4 cargos por narcotráfico- indica que supuestamente el ex mando militar distribuyó y conspiró para importar a Estados Unidos, entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, un kilogramo de heroína, 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y mil kilos de mariguana.