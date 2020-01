Samuel Rodríguez pide ayuda para llegar a Puerto Vallarta

Orignario de Choix, se quedó en Mazatlán buscando empleo, pero no lo consiguió

Fernando Espinoza

Samuel Rodríguez Magallanes vive momentos difíciles en Mazatlán, a donde llegó en búsqueda de una oportunidad de trabajo, pero que no ha encontrado, por lo que le urge regresar a Puerto Vallarta, en donde tiene un trabajo seguro.

Originario de Choix, de 39 años, explica que tuvo que dejar su trabajo en una agencia turística en Puerto Vallarta para viajar a Choix, para acompañar a su mamá que se encuentra enferma.

A su regreso, decidió buscar trabajo en Mazatlán para no estar tan lejos de ella, pero a más de 20 días en su estancia en el puerto, no ha podido conseguir.

"Fui a Choix porque mi mamá se enfermó de una hernia, y duré tres meses allá, ella me pidió que no me fuera tan lejos a buscar trabajo, por eso me quedé aquí en Mazatlán y ya tengo más de 20 días y no consigo nada, me dicen que porque es temporada baja, además no conozco a nadie que me pueda ayudar, entonces me veo obligado a irme para Puerto Vallarta a trabajar allá, pero no tengo nada de dinero".

Samuel acudió a las oficinas de Noroeste para solicitar ayuda a los lectores, para completar un pasaje para Puerto Vallarta, donde se pondrá a trabajar de inmediato.

En entrevista dijo que era muy difícil para él acercarse a pedir ayuda, pero ya no encontró otra opción, pues el dinero se le acabó y el cuarto que estaba rentando ya no lo pudo pagar, por lo que tiene tres días durmiendo en la playa.