Sanjuanita, quien sufre parÃ¡lisis cerebral, necesita con urgencia el apoyo de la comunidad mazatleca

Sanjuanita, quien sufre parálisis cerebral, necesita con urgencia el apoyo de la comunidad mazatleca

El miércoles ingresó al Hospital General porque se le acumuló flema, ya que padece de los bronquios

Belizario Reyes

Un llamado a la ciudadanía para que la apoye para la compra de medicamentos y pañales para su hija que sufre parálisis cerebral, pidió Teresa Rojas Miranda, vecina de la Colonia Obrera.

Añadió que a su hija Sanjuanita García Rojas, de 20 años, la internaron el miércoles en el Hospital General porque se le acumula la flema, ya que padece de los bronquios, pero salió la noche del jueves porque le dijeron que ya tenía limpios los pulmones y no la podían tener más tiempo ahí porque podría adquirir alguna infección, pero ella no ve que su hija esté bien, está muy agitada.

Por ello dijo que ocupa un medicamento denominado ACC Acotilcisteina, que le cuesta 379 pesos, ya que no debe ser genérico para que le hagan efecto, por lo que los tiene que comprar por su cuenta porque en la farmacia de dicho hospital le dicen que no hay.

"Cuenta con Seguro Popular (por eso la atienden en el Hospital General), pero en el Popular no hay nada, todo lo tiene que comprar uno", añadió la señora Rojas Miranda.

"Me dijo la doctora que me la tenía que llevar, que ya estaba limpia de los pulmones, pero dijo que si se pone más mala me la trae otra vez, pero dijo no la podemos tener aquí porque el hospital está muy cochino y va a agarrar otras infecciones ahí y hasta una neumonía más fuerte".

Recordó que en otras ocasiones que ha llevado a su hija a que la atiendan en el Hospital General le daban las recetas, pero en la farmacia del nosocomio no le dieron más que un suero porque le decían que no había nada de medicamentos, y ella tenía que comprar los demás medicamentos a otras farmacias, pero con lo que gana vendiendo dulces no le alcanza.

Por ello reiteró el llamado a la población a que le brinde la ayuda para la compra del medicamento ACC Acotilcisteina y pastillas Clonazepam, así como con pañales para su hija.

Quien dese apoyarla puede comunicarse al teléfono celular 6692801702 con Teresa Roja o llevarla al domicilio ubicado en la Avenida General Pesqueira 1007, de la Colonia Obrera, en este puerto, dio a conocer.