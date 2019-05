Sarah Connor protagoniza el pÃ³ster y el sorprendente trÃ¡iler de Terminator: Dark Fate, de Tim Miller

MADRID (SinEmbargo)._ Las expectativas de los fans están muy altas para la sexta entrega de la franquicia Terminator: Dark Fate, en gran parte debido al regreso de la carismática Sarah Connor. El rudo personaje interpretado por Linda Hamilton está de vuelta casi 4 décadas después de su última aparición. Y el nuevo póster del filme cuenta con ella como protagonista.

Tim Miller, el hombre responsable de la primera entrega de Deadpool, toma las riendas de la franquicia iniciada por James Cameron en esta suerte de secuela que continuará los eventos de Terminator 2, ignorando el resto de películas de la saga.

El primer tráiler se estrenó este mismo jueves y para celebrarlo Paramount lanzó el nuevo cartel.

“Bienvenidos al día después del Juicio Final”, escribieron en el tuit. Y es que tal y como reveló la propia Linda Hamilton en la alfombra roja, lo importante no es el regreso de su personaje, sino los motivos que la han hecho volver.

“No quería que pareciera un descaro de dinero. Quería un guión y una historia que fuesen dignos para continuar la trama”, explicó sobre su reincorporación a la franquicia.

Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow.