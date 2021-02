BOXEO

Saúl 'Canelo' Álvarez visualiza su retiro de los cuadriláteros

El boxeador tapatío afirma que su carrera arriba del ring duraría algunos seis o siete años más

Noroeste / Redacción

El púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, comentó que le gustaría seguir peleando hasta los 37 años, por lo que a su carrera le quedarían entre seis y siete años.

Álvarez comentó sus proyecciones en entrevista concedida a TUDN.

"Seis o siete años, eso es lo que pensamos, ya veremos, pero seis o siete años más estaremos aquí dando lata", declaró en entrevista para TUDN.

En ese sentido, "Canelo" se mantiene en excelente forma física, la cual, le permite pelear ante Avni Yildirim apenas dos meses después de haber vencido a Callum Smith, además, de pensar en tener entre tres y cuatro peleas durante el 2021.

"La verdad es que es tiempo suficiente y estoy muy listo para pelear. Me siento muy contento, agradecido y motivado de ir a Miami, una nueva plaza para mis peleas".

A su vez, Saúl 'Canelo' Álvarez olvida la existencia de las 175 libras pues, en conjunto con su entrenador, pelear bajo estas condiciones es dar ventaja a su rival.

"No, 175 no. Ya me dijo Eddy (Reynoso) que en esa división no porque es dar muchas ventajas, ya veríamos que es lo siguiente, pero ahorita estamos enfocados en ganar estos títulos (de las 168 libras)", culminó.