‘Se acabó dominio del narco hasta en el Triángulo Dorado’, afirma Durazo, quien formalizó su renuncia a SSPC

Francisco Alfonso Durazo Montaño contendería como precandidato de Morena a la gubernatura de Sonora

Noroeste / Redacción

Francisco Alfonso Durazo Montaño formalizó este martes 27 de octubre su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, según lo informó el Senado de la República al anunciar la suspensión de la audiencia que sostendría mañana miércoles 28 de este mismo mes.

“Será pospuesta, toda vez que este titular ha presentado su renuncia al cargo para atender otros asuntos”, se lee en un documento enviado al presidente de la Cámara alta, Eduardo Ramírez Aguilar. Sin embargo, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a Durazo Montaño, dar la cara y explicar el fracaso de la Guardia Nacional.

Los legisladores panistas refirieron que la cancelación de la comparecencia del todavía funcionario federal, programada para mañana miércoles 28 de octubre, deba llevarse a cabo pese a la pretensión de Durazo Montaño de participar en un proceso electoral, anteponiendo sus proyectos personales a los de la ciudadanía.

“Srio. @AlfonsoDurazo no huya, no se esconda, tenga el valor para rendir cuentas; 63,792 familias que perdieron a un ser querido asesinado esperan respuesta; 1,445 mujeres asesinadas esperan justicia. Dé la cara y explique el fracaso de la Guardia Nacional. #DaLaCaraDurazo”, indicaron los senadores del PAN en su cuenta de la red social Twitter.

Los legisladores panistas agregaron que el todavía funcionario federal debe explicar a las y los mexicanos “por qué la Guardia Nacional asesinó a una mujer cuyo único delito era manifestarse. Es su obligación comparecer ante el @senadomexicano. Es inaceptable que cancele sin una razón de peso. #DaLaCaraDurazo”.

Este mismo día, entrevistado por la cadena Televisa, el todavía titular de la SSPC reiteró que la designación de su sucesor corresponde exclusivamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y no conoce quién será. Indicó que su renuncia se dará a través de un proceso de entrega-recepción y que, tras la misma, permanecerá 45 días más a disposición del Gobierno Federal para aclarar cualquier observación.

”SE ACABÓ EL DOMINIO DEL NARCO HASTA EN EL TRIÁNGULO DORADO”: DURAZO

Este martes 27 de octubre, en una entrevista publicada por el diario La Jornada, el todavía titular de la SSPC Federal, aseguró que en algunas zonas de la República mexicana, tal como el llamado “Triángulo Dorado” (que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua), se acabó el dominio del narcotráfico.

Asimismo, Durazo Montaño se dijo confiado de la estrategia del Gobierno de México para enfrentar a la delincuencia organizada, y es que, según lo aseguró al rotativo de circulación nacional, ningún grupo criminal tiene la capacidad para retar al Estado.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado, ni en la Tierra Caliente de Michoacán, ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, solo que ya no dominan en esos lugares”, detalló el todavía funcionario federal.

“Ya no hay absolutamente ninguna área del dominio de algún grupo criminal, y la política social ha sido un complemento fundamental de los resultados en materia de seguridad. Desde el principio dijimos que dejábamos atrás como único recurso el uso de la fuerza, porque no es el primer componente para resolver la inseguridad, es uno más”, abundó Durazo Montaño.

AMLO QUERÍA CONVENCERLO DE QUEDARSE EN EL GOBIERNO FEDERAL

“Yo insisto que vamos a seguir convenciendo a Alfonso, pero falta tiempo, y aunque no le fue bien a los Dodgers ayer, va a empatar la serie, esto no se acaba hasta que se acaba, tenemos hasta el 31 (de octubre) como plazo, todo el que aspire a ser candidato, aunque por ley podría estar más tiempo, nosotros queremos hacer el deslinde”, indicó el pasado 22 de octubre el presidente López Obrador.

“Hicimos el compromiso que hasta el 31 de octubre, ese día vamos a saber ya cuantas renuncias de servidores públicos que van a participar como candidatos, pero es hasta el día 31 de modo que para entonces vamos a dar a conocer quienes van a sustituir”, detalló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

Durazo Montaño confirmó el pasado 21 de octubre, su renuncia a la titularidad de la SSPC del Gobierno Federal, para contender como precandidato del Morena a la gubernatura de Sonora, estado que en la actualidad es gobernado por Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El todavía funcionario federal, de 66 años de edad, realizó este anuncio durante el informe mensual de seguridad pública nacional que presenta la SSPC, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es el último que me corresponderá”, indicó Durazo Montaño, quien hace hace algunos días anunció su interés por participar en las elecciones estatales del 2021 en Sonora. López Obrador había dado como fecha límite la última semana de octubre, para que los integrantes de su gabinete, con aspiraciones electorales, renunciaran a sus cargos federales.

El pasado 20 de octubre, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina, que el sucesor de Durazo Montaño en la SSPC debe ser una persona honesta, limpia e íntegra, que garantice la buena coordinación con el gabinete de seguridad.

“Todavía estoy pensando para que sea una gente honesta, limpia, íntegra, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación con del gabinete de seguridad. Esto si Durazo decide irse, a lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando”, comentó el mandatario nacional.

¿QUIÉN ES ALFONSO DURAZO MONTAÑO?

Durazo Montaño es senador con licencia del grupo parlamentario del partido Morena. El político sonorense fungió como secretario particular del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y desde el 1 de diciembre de 2018 es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Sirvió como secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, tanto cuando fue líder nacional del PRI, de 1989 a 1992, como cuando fue titular de la extinta Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) Federal, entre 1992 y 1993; así como cuando el finado político sonorense se convirtió en candidato a la presidencia de México de 1993 hasta el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado durante un acto de campaña, en Tijuana, Baja California.

De 2012 a 2015, Durazo Montaño fungió como diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, donde también fue coordinador del grupo parlamentario del partido Morena.