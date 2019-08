Se acerca el auge industrial para MazatlÃ¡n

Se acerca el auge industrial para Mazatlán

Canacintra y Codesin aseguran que se trata de una transformación a profundidad

Noroeste / Redacción

Si el detonar de la actividad inmobiliaria le cambió el rostro a Mazatlán en los últimos años, con el “boom” industrial se espera una transformación a profundidad.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa concurrieron en que el ampliación del sector se encuentra “a la vuelta de la esquina”, gracias a la entrada del gas natural.

“Consideramos que un punto de inflexión va a ser cuando se instalen las empresas maquiladoras, el punto de inflexión para la nueva industria en Mazatlán, porque actualmente estamos concetrados en los giros tradicionales, agroindustriales, pesqueros, y la industria naval, esto sería un nuevo componente. No tengo una fecha, pero consideramos que será en corto plazo”, explicó Emilio Hernández Kelly, presidente de Canacintra Mazatlán.

La entrada del gas natural a Sinaloa es una realidad desde mediados de 2018, según confirmó en ese entonces el Gobierno del Estado, pero todavía no se distribuye y no se ha llevado al uso doméstico.

Las empresas locales que ya se sirven del gas natural es porque lo compran rodado; con una conexión a las plantas tendrían un ahorro de hasta el 50 por ciento.

Se le apuesta a que el energético “atrape” a empresas de otros estados que operan y que dependen de él en la estrategia de abaratar costos.

“Sí, así lo creemos. El inmobiliario ya lo estamos viviendo, el turístico, y el industrial estamos a punto”, declaró Alfredo Ruelas Solís, presidente de Codesin en la zona sur del estado.

“Hay variables que no controlamos en estos momentos, sin embargo, no quitamos el dedo del renglón diariamente para que esto sea algo concreto, hablar de tiempos, un mes, sesenta días, no lo podría decir”.

