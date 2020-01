Se apunta Sergio Torres para la Gubernatura de Sinaloa

El Secretario de Acuacultura y Pesca levantó la mano en la intención de ser candidato en el 2021

Noroeste / Redacción

El Secretario de Acuacultura y Pesca, Sergio Torres Félix levantó la mano y se apuntó como interesado a contender por la gubernatura en el 2021.

"Ustedes saben que yo sí me animo, yo no ando mandando mensajes, no, aspiro y yo sí me animo", dijo.

