Se aumentan el sueldo los regidores de Ahome

El petista Raymundo Simons Cázares indicó que el aumento ya fue acordado con Tesorería Municipal y será retroactivo al mes de enero.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Los regidores del Ayuntamiento de Ahome se aumentaron el sueldo en un 13 por ciento, argumentando que muchas veces otorgan apoyos a la ciudadanía de su propio bolsillo.

"En la Comisión de Hacienda, los compañeros nos hicieron llegar solicitudes de un incremento de sueldo en virtud de que pues aquí es un desfiladero, pasa mucha gente, y nos están pidiendo diario ayuda económica, y la verdad que a veces pues de nuestro sueldo lo estamos poniendo", expuso.

"Esperamos que sea algo que nos venga a aliviar un poquito la atención que tenemos, para poder ayudar a la ciudadanía que viene", agregó.

El edil señaló que la mayoría de las solicitudes de apoyo económico que reciben son para medicamento y atención médica o para trasladarse a otra ciudad.

Y mencionó que consideraron más viable aumentarse el sueldo que crear una especie de 'caja chica' porque las solicitudes de apoyo no siempre las reciben en la oficina, sino que en mayor medida se dan en la calle.

"Si andamos en la calle, en una colonia o en algún ejido, ahí te solicitan. Y hay algo bien curioso: que ya la ciudadanía ve a los regidores como una salvación, y en muchas de las veces nosotros estamos imposibilitados de ayudarles, porque se nos acabó el presupuesto, y echamos mano de nuestro sueldo; y las veces que no hemos podido ayudarles, pues se han sentido algunos", compartió.

El sueldo bruto de los regidores era de 59 mil 714.69 pesos, y ahora será de 69 mil pesos, que menos retenciones e impuestos les quedará un ingreso neto de 52 mil 092.74 pesos.

Cabe señalar, que el sueldo bruto de la Síndico Procuradora es de 60 mil 547.20 pesos, y el del Alcalde es de 73 mil 552 pesos.

Cuestionado al respecto, Angelina Valenzuela Benítez dijo desconocer los hechos, y manifestó su rechazo a proponer aumentos de sueldo para los servidores públicos.

"Ni siquiera me dijeron, ni me lo propusieron, no estaba enterada. No supe de ese acuerdo que ellos tuvieron con Tesorería, de hecho, he estado buscando a Ana (Ayala) para tocar el tema personalmente, pero no he tenido suerte", declaró.