SE BUSCA UN REY MAGO: A José Luis le gustaría tener una bicicleta para compartir con sus amigos

El pequeño cursa cuarto grado en la Escuela Primaria ‘Rafael Buena’; él vive en la Colonia Progreso, en la periferia de Culiacán

Belem Angulo

A sus 9 años de edad, José Luis admite que dejó de usar su bicicleta porque sus rodillas rozan el manubrio y le es imposible pedalear.

Esta bicicleta fue un regalo de cuando tenía 5 años, recuerda disfrutarla en compañía de sus amigos los cuales se turnaban para usarla.

“También me gustan mucho los deportes”, confiesa mientras baja la cabeza para verse las manos entrelazadas.

Su casa es una construcción improvisada en su mayoría, con lonas y carteras que los protegen de la intemperie. Recuerda que cuando tenía 6 años comenzó a jugar futbol, hoy lo practica con sus compañeros de escuela y lo sigue por televisión.

Es fanático del Cruz Azul, su cara se ilumina al mencionarlo, “Me gusta ver como meten las chilenas”, agrega.

A veces que no tenemos dinero, creo que esta navidad no me van a comprar algo

José Luis desea una bicicleta, un carro a control remoto y un helicóptero.

NOROESTE BUSCA UN REY MAGO

Como cada año al aproximarse las fiestas de fin de año, Noroeste lanza su campaña Se busca a un Rey Mago, para llevar alegrías a los pequeños niños de Culiacán, por lo que invita a los lectores a sumarse a esta noble causa.

Desde hoy y hasta el 5 de enero, Noroeste publicará las historias de pequeños que sueñan con tener un Día de Reyes diferente.

José Luis

EDAD: 9 años

GRADO: Cuarto grado de Primaria

DOMICILIO: Colonia PROGRESO

PUEDES SER UN REY MAGO

Noroeste se encuentra buscando de un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, Ángel Flores 282 Oriente, colonia Centro, Culiacán Sinaloa o puede comunicarse al teléfono 759 8100.