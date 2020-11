SE BUSCA UN REY MAGO: Emir, Íker y Angie sueñan con tener juguetes nuevos

Asegura Emir que los Reyes Magos son seres que sí existen y por ello les pide regalos

Alma Soto

MAZATLÁN._ Emir, Íker y Angie Valentina juegan con sus trompos esperando que cuando llegues los Reyes Magos se los cambien por un tren eléctrico, dinosaurios y balones para futbol.

Emir es el más pequeño, apenas tiene tres años, y en secreto confiesa que los Reyes Magos sí existen, por eso le hará un pedido especial.

“Quiero un tren, de esos que caminan solos, con muchos vagones y su vía”, dice.

Emir, un poco más grande, quiere un dinosaurio, de esos que ve en las caricaturas de la televisión.

“Nunca he visto un dinosaurio, ni siquiera de juguete, por eso los quiero conocer, nada más los he visto en las caricaturas”, dice.

Pero lo que más quiere Emir, que es se acabe el “corovirus”, porque quiere regresar el jardín de niños y jugar con sus compañeros de clase.

“Ahora nada más veo a mis amigos en el teléfono, cuando la maestra nos da las clases”, expresa.

A pesar de su corta edad, 5 años, ya sabe que la pandemia de Covid-19 afecta a todo el mundo, y que por eso muchos papás están sin trabajo.

Angie Valentina es un poco mayor, ya tiene 7 años, y sabe muy bien lo que quiere pedirle a los Reyes Magos.

“Pero no quiero que me tomen fotos, estoy en piyama, qué vergüenza”, señala.

Finalmente se decide a hacer su pedido, con fotografía y todo. Ella quiere dos cosas: una pelota de futbol y conocer a las jugadoras del Mazatlán FC, pues el futbol es su pasión.

“Yo no quiero muñecas ni esas cosas, a mí me gusta jugar futbol, estar en la portería o meter goles, todo… ah, y también me gustan los trompos”, declara.

Íker y Emir Ortega Álvarez, y Angie Valentina García Barraza viven en la Avenida Revolución, donde su mamá los observa atentamente mientras juegan con sus trompos, soñando con trenes, dinosaurios y balones de futbol.