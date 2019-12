SE BUSCA UN REY MAGO: Quiere Christian Yair un balÃ³n

SE BUSCA UN REY MAGO: Quiere Christian Yair un balón

Christian ha pedido un balón para continuar en su camino por ser un profesional, pero en caso de que no lo logre también tiene otra cosa en mente: médico forense.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- A Christian Yair se le ha sorprendido cuando descansaba en el porche de su casa en la colonia Progreso con una camiseta del Barcelona puesta.

Es algo curioso, porque su equipo favorito en el Real Madrid, el acérrimo rival del Barcelona en la Liga de España de futbol, y su jugador preferido es Cristiano Ronaldo.

Tiene 11 años y ni él ni su hermano Héctor Daniel pueden ponerse de acuerdo sobre el número de hermanos que tienen o cuántos son por todos, incluidos los medios hermanos. Nacido el 1 de diciembre de 2008, las fiestas decembrinas siempre le traen además de su cumpleaños y la Navidad, más fechas que recuerda como el convivir con su familia en casa y comer barbacoa, sopa verde y frijoles puercos.

Es el mayor de los hermanos Velázquez Jabalera con 11 años, y asegura que va bien en la escuela, pues saca sólo calificaciones de 9 y 10. Su materia favorita es matemáticas y no anda de peleonero con sus compañeros de primaria.

El único detalle es que con los 11 años cumplidos aún cursa el quinto grado. “... Debería de ir en sexto (grado), porque mi abuelita se enfermó y me fui con ella a Obregón y perdí un año”, explica el pequeño vecino de la Colonia Progreso.

Christian ha hecho lo suficiente para mantener vivo su deseo por convertirse en un profesional del futbol. “Todavía no nos ponen en el equipo de futbol (de la primaria), pero ya metieron a un amigo del salón y al parecer a mí también me van a meter”, señala.

La otra ironía es que siendo seguidor de Cristiano Ronaldo, Christian se haya decidido convertir en defensor y no en delantero.

En otras navidades, recuerda que ha tenido como regalos preferidos los balones, los autos de juguete y las figuras de acción. “Me ha amanecido bicicleta, helicópteros y unos power rangers, pero hace mucho y no me acuerdo bien qué más”, señaló.

Para este Día de Reyes, Christian ha pedido un balón para continuar en su camino por ser un profesional, pero en caso de que no lo logre también tiene otra cosa en mente: médico forense.

“Porque es una experiencia que tengo que aprovechar, porque a mí no me da miedo porque.. si me da miedo cuando alguien se golpea y le sale sangre, pero quiero aprovechar de una vez para salirme acostumbrando, para de grande ya poder ayudar a las demás personas, para saber quién mató a sus familiares”, expresó.

TODA UNA TRADICIÓN

Como cada año al aproximarse las fiestas de fin de año, Noroeste lanza su campaña Se busca a un Rey Mago, para llevar alegrías a los pequeños niños de Culiacán, por lo que invita a los lectores a sumarse a esta noble causa. Desde hoy y hasta el 5 de enero, Noroeste publicará las historias de pequeños que sueñan con tener un Día de Reyes diferente.

PARA APOYAR

Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Ángel Flores 282 Oriente esquina con Ramón Corona, colonia Centro, en Culiacán, o puede comunicarse al teléfono 759 8100.