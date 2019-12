SE BUSCA UN REY MAGO

SE BUSCA UN REY MAGO: Sueña Marcela Sofía con una bicicleta

La pequeña de 6 años ayuda a su mamá a cuidar a su papá, quien no puede caminar tras un accidente laboral

Fernando Espinoza

Marcela Sofía López Grano es fanática de la Navidad, y cómo no serlo si nació el 25 de diciembre, los únicos regalos que recibe al año son ese día, pero este año será diferente, pues su papá, Marcelino López tiene un año postrado en una cama tras un accidente laboral.

La señora María Belén Grano, mamá de Marcela Sofía, buscó a Noroeste cuando supo de la campaña Se Busca un Rey Mago, pues quiere que su hija tenga por lo menos un momento de alegría, ya que esta Navidad y cumpleaños no podrá regalarle nada, pues los gastos con el accidente de su esposo aumentaron.

“Ya le batallábamos desde antes, pero con el accidente de mi esposo pues más, porque yo no me puedo ir a trabajar porque tengo que estar con él, y mi hija pues tiene 6 años no se puede quedar sola. Si hago cosas para vender aquí con las vecinas y mi familia me ayuda, también la de él, y ahí vamos. Les hablé con la pena y todo pero quería ver si le pueden traer algo”, dijo María Belén Grano, quien tiene su domicilio en el callejón Laguna Azul, lote 3, de la Colonia Felicidad.

La pequeña que se encontraba ayudando a su mamá a lavar la ropa sucia, dijo emocionada que quiere una bicicleta, aunque cualquier juguete es bienvenido, pues solo tiene un poni que le regalaron hace muchos años.

Marcela fue beneficiada con la campaña a Echarle Ganas de Noroeste, recibió una mochila de parte de un lector anónimo, y con esa empezó a cursar el primer año de primaria.

AYUDA

Marcelino también necesita pañales para adulto de calzón, talla mediana.

PUEDES SER UN REY MAGO

Noroeste se encuentra en busca de Un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Avenida Benemérito de las Américas #708, Fraccionamiento Campo Bello, o comunicarse al teléfono 915-5200.