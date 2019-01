Se debe aclarar supuesta implicaciÃ³n de Chuy ToÃ±o con el CÃ¡rtel de Sinaloa: Abogado

Se debe aclarar supuesta implicación de Chuy Toño con el Cártel de Sinaloa: Abogado

José Antonio Serna Valdés dice que las autoridades deben esclarecer este caso para que recuperar la confianza de la ciudadanía

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Las autoridades deben aclarar y esclarecer los supuestos vínculos de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez con el Cartel de Sinaloa, dijo el Presidente del Colegio de Abogados José Antonio Serna Valdés.

Esto ante las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, en el que señala que el ex director de la Policía Ministerial del Estado supuestamente formaba parte de la nómina de su padre, Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada”.

“Si hay una implicación o un deslinde, pues es necesario que se aclare todo esto por la ciudadanía, para que tenga la confianza (de las autoridades) y sobre todo transparentar con la verdad”, declaró el abogado.

“Al final de cuentas, son acusaciones que se ven por ahí, no nos consta, es un juicio que se está viendo en Estados Unidos, no me gustaría dar acusaciones presunciosas, ahí se deliberará y se investigará”, comentó.

Estas acusaciones se dieron ayer viernes, en una corte federal de Brooklyn, donde “Vicentillo” declaró en el juicio que se lleva contra Guzmán Lorera, y señaló su papá tenía en la nómina al entonces director de la Policía Ministerial del Estado.

El ex policía fue jefe ministerial durante las administraciones de los ex gobernadores de Sinaloa Juan S. Millán Lizárraga y Mario López Valdez.