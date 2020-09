Se debe informar a adolescentes sobre sexualidad para evitar embarazos no planeados: Secretaría de Salud

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, Susana Lugo Ayala, Responsable de Planificación Familiar del Hospital de la Mujer en Culiacán, indicó que en los jóvenes es donde se siguen viendo más embarazos no deseados

Antonio Olazábal

A los adolescentes se les debe dar información sobre sexualidad para evitar embarazos no planeados, señaló Susana Lugo Ayala, responsable de Planificación Familiar del Hospital de la Mujer en Culiacán.

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, la doctora explicó que la mayoría de los embarazos no deseados en Sinaloa se dan en las áreas marginadas y pobreza; con jóvenes que no están informados.

“Las áreas o las zonas marginadas o con un nivel socioeconómico más bajo son las más vulnerables porque tienen menos servicios de atención a la salud, y menos información, así como menos educación en el área de salud reproductiva”, indicó.

Lugo Ayala subrayó que es de vital importancia enseñar a los adolescentes sobre educación sexual, aunque éste sea un tema tabú para algunas personas, es necesario que los jóvenes conozcan las consecuencias de no cuidarse al iniciar su vida sexual.

“Es un tema muy sensible para la población, sobre todo para los menores de edad, porque habrá población, padres, que piensen que no se deba dar esta información, o que consideren no oportuno darlo, pero la falta de información es lo que hace que se presenten embarazos no deseados”, sostuvo.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2018, en comparación con los resultados que se obtuvieron en 2014, los adolescentes sinaloenses entre 15 y 19 años han disminuido el uso de anticonceptivos en un 5.8 por ciento, lo cual podría generar embarazos no deseados, así como enfermedades de transmisión sexual, es por eso que la doctora recalcó la importancia de que los jóvenes sepan de este tema.

“El dar información sobre planificación familiar o anticonceptivos no es precisamente darles libertad o darles permiso para iniciar su vida sexual, solamente es que tengan la información para cuando tengan la decisión de tenerla, acudan a solicitar un método anticonceptivo o sepan prevenir un embarazo o enfermedades de transmisión sexual”, indicó.