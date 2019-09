Se detectan dos casos de cÃ³lera no toxicogÃ©tica en Escuinapa

Se detectan dos casos de cólera no toxicogética en Escuinapa

Urge mejorar cloración de agua potable, señaló Zeferino Pompa Quintero, enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria Rosario- Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Dos casos de cólera no tóxico génica se tienen en el municipio; urge mejorar cloración de agua potable, esta sigue siendo deficiente, señaló el enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria Rosario- Escuinapa.

“Hace una semana detectamos los dos casos de cólera tipo uno, no toxicogénica, es un serotipo no agresivo, no tiene la misma toxicidad del vibro cólera. Lo que urge es que la cloración de agua potable mejore, sigue habiendo deficiencias de la cloración”, dijo Zeferino Pompa Quintero.

Informó que los casos que se tienen son en la comunidad de la Campana y en la cabecera municipal, en ambos casos se están haciendo ya actividades epidemiológicas de bloqueo, de muestreos; en las dos cuadras a la redonda del domicilio del enfermo, no se han detectado más casos.

Sin embargo, para ellos además de que se realicen las actividades epidemiológicas, es necesario que el municipio asuma una cloración de agua eficiente, pues ya se han hecho llegar oficios con este llamado a la Jumapae, al Alcalde Emmett Soto Grave, pero no se ha tenido eco.

Pues tener un buen sistema de cloración es algo fundamental en el tema de salud pública como medida de prevención, por lo que seguirán insistiendo en que ésta se haga de manera adecuada.

Indicó que el cólera tipo uno es diarrea constante con mal olor, puede haber fiebre, dolor, vómito, la diferencia con la vibro cólera es que la diarrea en esta última es acompañada de un color blanquecino.

Pompa Quintero llamó a la población que ante cualquier problema gastrointestinal acudan a las unidades médicas correspondientes, para que reciban tratamiento adecuado.

Que no se automediquen y además para que se les tomen muestras que descarten que sea cólera tipo uno, pues ésta como todas las enfermedades diarreicas, puede contagiarse.

Recomendó tener especial cuidado en el lavado de manos de toda la familia, en el cuidado del manejo de alimentos, principalmente en lo que se refiere a mariscos, los cuales tienen una rápida descomposición.

FALTA DE CLORACIÓN

En abril, la Coepriss señaló la falta de cloración de agua potable desde enero a la primera quincena de marzo. en por lo menos 8 colonias la cloración estaba en ceros.

El Alcalde Emmett Soto Grave señaló que el problema era de administraciones anteriores, no de ésta, y desestimó lo que la Coepriss señalaba, negando que fuera un problema de su gobierno.