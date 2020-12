'Se fue como las grandes': Pepe Aguilar cuenta cómo fueron los últimos momentos de Flor Silvestre

Durante el programa 'Sale el sol', el cantante reveló cómo aconteció el deceso de su madre

Noroeste / Redacción

01/12/2020 | 10:58 AM

La muerte de Flor Silvestre dejó un gran hueco en el panorama artístico nacional, pues la actriz y cantante era una de las últimas sobrevivientes de la llamada época de oro del cine mexicano.

Aunque quien más resintió su partida fue su hijo, Pepe Aguilar, citó milenio.com.

"Yo tenía una relación muy buena con mi madre, como cualquier hijo que se lleva bien con su madre, pero de repente hubo encontronazos... ella era Leo, y dicen que los Leos quieren su territorio todo el tiempo. Nos divertíamos mucho mi madre y yo", contó el cantante al programa Sale el sol.

"Duele profundo, obviamente los ojos... menos ahora que los puedo enseñar, después de estar llorando días", agregó el compositor.

El también hijo de Antonio Aguilar señaló que se quedó con ganas de que su mamá viera el concierto en línea que ofreció el pasado viernes 27 de noviembre:

"No le enseñé nada porque quería que viera el programa completo... Era mi fan número uno". "Murió tranquila. No tuve el honor de estar en el momento preciso que murió, a su lado. Murió con su enfermera y su asistente muy querida; no murió sola, murió muy rápido, se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila y sin dolor", contó Pepe sobre los últimos momentos de Flor.