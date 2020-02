Se ha ido cercando a PeÃ±a, pero aÃºn no hay denuncias formales contra Ã©l, afirma Santiago Nieto

Se ha ido cercando a Peña, pero aún no hay denuncias formales contra él, afirma Santiago Nieto

Entrevistado después de participar en un evento en la Secretaría de Gobernación, Santiago Nieto dijo que investigaciones como las que se llevan a cabo en contra de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ex colaboradores de Enrique Peña Nieto, han ‘cercado al ex Presidente’, sin embargo, eso no implica que ya exista una investigación contra él

Ciudad de México (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está investigando al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Entrevistado después de participar en un evento en la Secretaría de Gobernación, el funcionario dijo que investigaciones como las que se llevan a cabo en contra de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ex colaboradores del mandatario priista, han “cercado al ex Presidente”, sin embargo, eso no implica que ya exista una investigación contra Peña Nieto.

“El Fiscal lo que ha comentado es que esto implica que se ha ido cercado al ex Presidente, pero lo que tenemos hasta el momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de ex servidores públicos que a nuestra perspectiva vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como empresas fachada, operaciones simuladas y evidentemente peculado y enriquecimiento ilícito”, comentó a reporteros.

Y a pregunta expresa sobre si existe una investigación contra el ex mandatario, dijo que “no, seguimos nosotros trabajando. Es una expresión que más bien tuvo el Fiscal y yo lo respeto mucho”, señaló.

Durante la entrevista, Nieto Castillo fue cuestionado sobre los supuestos actos de corrupción de los que informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, mismo que involucrarían al ex Presidente.

El titular de la UIF se limitó a contestar sobre los casos que sí han recibido denuncias y siguen siendo investigados.

El pasado 19 de febrero, este diario informó que autoridades mexicanas investigan a Enrique Peña Nieto por sobornos ligados a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo un alto funcionario al Wall Street Journal.

Investigadores del Gobierno mexicano señalan que Odebrecht pagó 9 millones de dólares a Lozoya Austin para asegurar los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), al tiempo que era un alto funcionario de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y después de que fue nombrado jefe de Pemex, señala el periódico. Añade que Altos Hornos le pagó a Lozoya 3.5 millones de dólares para garantizar la venta de una decrépita planta de fertilizantes, Agronitrogenados, a Pemex por un precio muy inflado.

“La oficina del Fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, dijo el alto funcionario, refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y [cualquier posible] confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex Presidente será acusado en el futuro”, agregó.

Lozoya fue arrestado en Málaga, España, la semana pasada y está en espera de una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición. Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y la siderúrgica Altos Hornos de México.

De acuerdo con el texto firmado por los periodistas Juan Montes y José de Cordoba, la investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no llevó a ningún cargo hasta después de que expiró el mandato de Peña Nieto, a fines de 2018.

“Si el señor Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un Presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables en el corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses, dicen expertos legales”, publicó el WSJ.

Peña Nieto, dice el diario neoyorquino, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios sobre esta publicación. En el pasado, agrega, ha negado haber actuado mal, al igual que la empresa Altos Hornos. El presidente de esa compañía, Alonso Ancira, quien fue arrestado en España en mayo de 2019, también niega los cargos relacionados en su contra y actualmente lucha contra la extradición a México en los tribunales españoles.

NO SE INVESTIGA A PEÑA: AMLO

El pasado 20 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dijo que no está enterado que Enrique Peña Nieto esté bajo investigación, pero advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) no le informa porque es independiente. También aclaró que el Poder Ejecutivo federal, del que es titular, no ha presentado una denuncia contra el también ex Gobernador del Estado de México.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el ex director de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa en contra del ex Presidente Peña. Desde luego que la Fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informa, no tiene por qué. Es una institución independiente”, aseguró.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó que antes la FGR estaba subordinada al Poder Ejecutivo. “No se hacía nada si el Presidente no lo ordenaba, o no lo autorizaba, o no daba su visto bueno. Ahora el Presidente, se entera a partir de lo que informa todos los mexicanos la Fiscalía. Son cambios importantes”, añadió.