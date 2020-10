Se manifiestan indígenas de Sinaloa y Sonora contra planta de amoniaco en Topolobampo

Alma Leticia Gastélum Buitimea, vocera del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo, señaló que aunque hay suspensiones judiciales para el proyecto, se sigue viendo avance en obras secundarias.

Carlos Bojórquez

AHOME._ En el marco del Día de la Raza, indígenas del norte de Sinaloa y sur de Sonora se manifestaron en contra de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo.

La manifestación, a la que se sumaron integrantes del Colectivo 'Aquí no', inició con una caravana que partió del entronque de la avenida Macario Gaxiola y la carretera Internacional México 15, en la salida nororiente de Los Mochis, cuyo recorrido concluyó en la puerta de acceso a los terrenos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

Ahí se celebró un mitin en el que los Pueblos Originarios refrendaron su lucha contra el proyecto, al que consideran un potencial riesgo para el ecosistema local y para su subsistencia.

"Estamos inconformes, molestos, por todas las arbitrariedades que siguen sucediendo en esta planta de amoniaco. Ya hace un tiempo nosotros habíamos estado aquí, manifestándonos de igual manera, ¡y qué nos encontramos!, que han seguido trabajando con esta planta, hay más instalaciones, y estamos totalmente en contra de que se siga construyendo esta planta de amoniaco, ya que para nosotros es una destrucción", expuso.

"Esto no va a parar aquí, esto es un inicio, vamos a seguir luchando, porque quieren imponernos algo que nosotros no lo vamos a aceptar", sentenció.

Por su parte, el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, reclamó que mientras las autoridades celebran el Día de la Raza se siguen violentando los derechos de los pueblos indígenas.

"No es momento de festejar el 12 de octubre. El gobierno dice que es día de la raza, pero es mentira, es día de la invasión, de la conquista que nos hicieron esas personas que llegaron de otros continentes para hacer el exterminio de los Pueblos Originarios. Sin embargo, aquí estamos, y estamos reclamando nuestros derechos, estamos reclamando lo que es nuestro, lo que siempre nos ha pertenecido y que se nos ha arrebatado en el transcurso de los años", expresó.

"Esta lucha es una muestra para el gobierno, de que no estamos exterminados, de que existimos. No como dijeron en su momento Malova y Labastida, que se quiso poner la planta aquí porque no hubo pueblos originarios", agregó.

El líder indígena insistió en que ya no es momento de consultas, en respuesta al posicionamiento que ha reiterado el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la posibilidad de poner el proyecto en una consulta ciudadana, y recalcó que esa fase está fuera de tiempo, puesto que de forma previa se debió consultar a los Pueblos Originarios, como establece el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.