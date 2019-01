Se prenden alertas en anticorrupciÃ³n en Sinaloa

Se prenden alertas en anticorrupción en Sinaloa

Es necesario que ayuntamientos implementen los sistemas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, advierten

Gabriel Mercado

Entre la sociedad civil se han prendido las alertas ante la posibilidad que no instalen los ayuntamientos sus sistemas municipales anticorrupción, los cuales son necesarios para fortalecer el federalismo y fomenta la cultura y la rendición de cuentas, expuso Sílber Meza Camacho, presidente de la organización civil Iniciativa Sinaloa.

Meza Camacho invitó a los ayuntamientos, a los ciudadanos, académicos y empresarios a promover la creación de esos sistemas ya que los municipios son el elemento fundamental de una nación.

"Debemos evitar prácticas centralistas que debiliten a los munipios, al contrario, hay que fortalecerlos, y hay que crear cultura anticorrupción, hay que crear ciudadanía anticorrupción, hay que fomentar la profesionalización, y los sistemas municipales anticorrupción son un gran promotor de una mejora de las buenas prácticas de los municipios", mencionó.

El activista señaló que el tiempo y lo burocrático que pueda conllevar la instalación de los sistemas no debe inhibir su conformación, ya que aquí no se está creando burocracia, se están formando instituciones que combatan la corrupción, el principal flagelo del país.

"Eso sería un pretexto de muy bajo calado para no establecer un sistema municipal anticorrupción", señaló.

Puso como ejemplo el Estado de México, donde en la ley se obliga a crear estos sistemas, mientras en Sinaloa es una "posibilidad" mas no una obligatoriedad, y allá son 125 municipios.

Por otro lado en Querétaro aunque la ley no lo establece, allá decidieron instalarlos por decisón propia, acotó Sílber Meza.

El representante de Iniciativa Sinaloa añadió que en Nuevo Léon el académico José Roldan Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE), presentó un estudio en noviembre del año pasado, donde sugiere la creación de los sistemas municipales anticorrupción en ese estado, aunque la ley no los contempla, y en Jalisco, que tienen una legislación similar a la sinaloense, ya Guadalajara tiene su propio sistema.

Meza expuso que al menos Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, deberían crear estos organismos.

"Hacemos un llamado a que se creen estos sistemas municipales anticorrupción, que la sociedad civil los demande y que los alcaldes tomen el reto, asuman el reto, de crear sus sistemas, y que no lo vean como una agresión hacia su gobierno, que no lo vean como crear burocracia, que no lo vean como un gasto, que lo vean como una acción necesaria que demanda la sociedad mexicana, está cansada de tanta corrupción", subrayó.