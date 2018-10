TENIS

Se queda Giuliana Olmos en el camino en el torneo University Of the Pacific Stockton Challenger 2018

La porteña no puede vencer a la estadounidense Ena Shibahara

Carlos Robles

La tenista mazatleca Giuliana Olmos no pudo avanzar más allá de la etapa clasificatoria del torneo de tenis University Of the Pacific Stockton Challenger 2018, que se celebra en California.

Fue durante la primera ronda de la fase de clasificación, donde la tenista estadounidense, Ena Shibahara dejó fuera de la competencia a Olmos, después de vencerla en tres intensos parciales de 5-7, 7-5 y 6-0.

Durante el primer parcial ,Olmos inició con una fuerte ofensiva, logrando mantener a distancia la ofensiva de su rival, pero conforme transcurrió el juego, Shibahara fue tomando terreno y mostró un mejor rendimiento en la cancha, aunque al final le hizo falta para alcanzar a la mexicana.

Para el segundo episodio, Ena se plantó con firmeza detrás de la red y haciendo uso de sus mejores técnica al ataque, para de esta forma sentenciar el set a su favor y obligar que el duelo se definiera en la muerte súbita.

Fue en esta última instancia, donde el juego se le fue de las manos a Olmos, terminando el partido sin conseguir convertir ningún juego a su favor, por lo que fue la estadounidense quien avanzó a la siguiente ronda.

Con este revés, Olmos se quedó completamente fuera de esta competencia, ya que tampoco estará participando dentro de la modalidad de dobles.

Es posible que la actividad regrese para Olmos dentro de dos semanas, teniendo cerca el torneo Futures McLeod For Healt Florence Open 2018, que se celebra en Florence, Carolina del Sur, en los Estados Unidos.