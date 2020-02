Se reÃºne autoridades de salud estatal con gremio hotelero de CuliacÃ¡n

Se reúne autoridades de salud estatal con gremio hotelero de Culiacán

Los hoteleros seguirán ofreciendo sus servicios como lo hacen regularmente, les dijeron que no hay de qué preocuparse

América Armenta

CULIACÁN.- La asociación de propietarios de hoteles y moteles de Culiacán se reunió con Jorge Alán Urbina Vidales, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Rafael Félix Espinoza, Director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sinaloa para explicar la situación en Sinaloa y darles tranquilidad para que sigan ofreciendo sus servicios como lo hacen regularmente.

Paloma Contreras Angulo y Julio César Niebla Godoy, secretaria y presidente de la asociación de hoteleros estuvieron entre quienes se reunieron y aseguran que todo está en orden y seguirán trabajando e instruyendo a los empleados para que tengan prácticas sanitarias en los espacios.

“Ahorita nada más nos hizo una presentación de lo que está pasando y cómo se propaga y cómo ayudar a nuestros agremiados y a los colaboradores de los hoteles a tener la mayor información de prevención, es pura prevención lo que se ocupa para esto”, declaró Contreras Angulo.

La información que se les dio por las autoridades de salud es que solamente es un caso en la entidad y el segundo caso no está confirmado, así como que las personas que están aisladas no por tener contacto con una persona infectada de coronavirus, no presentan síntomas.

“Se ven saludables e incluso hablaron por teléfono con ellos y nosotros escuchamos y la verdad no están tosiendo, ni tienen estornudos ni nada, pero la situación fue porque estuvieron en contacto con una persona que si estaba contagiada en Italia, entonces ellos vinieron aquí por cuestiones de trabajo a dar unas conferencias, pero realmente no hay tal pandemia, digamos que la influenza es mucho más fuerte y tiene mucho más índice de mortandad hablando de porcentajes que el coronavirus”, explicó la secretaria de la asociación de propietarios de hoteles y moteles de Culiacán, de acuerdo con lo que se les dijo.

Aseveraron que les pidieron dar especial atención a la cuestión de higiene, es decir, lavarse las manos, evitar saludar de mano, de abrazo, entre otras acciones, lo cual instruirán a los trabajadores de todos los turnos para que tomen en cuenta y les permitirá que todo esté bajo control.

“Incluso el hotel en mención, que es el Lucerna, está funcionando normal, está trabajando actualmente entonces es más el amarillismo y el pánico… es normal considerando la situación de otros países”, agregó.

Niebla Godoy consideró que si va a afectar la información que circula en las redes, pero que quién está bien informado sabe que no está totalmente en riesgo.

Si bien están conscientes de que las personas no van a querer estar en contacto directo con la persona que está infectada con coronavirus o cerca, con quienes tuvieron la reunión les dijeron que no hay riesgo de contagio por una persona infectada, siempre y cuando se mantengan a una distancia mayor de cuatro metros al estornudar.

Por el momento quedan en la espera de la actualización que el Secretario, Efrén Encinas Torres, dé sobre la situación de la entidad y confirme si es positivo o no el caso de la otra persona que está aislada, además que confían en que la Secretaría de Salud está trabajando en localizar a las personas que estuvieron en contacto con ellas.

“Es solo una persona, si no hubiera llegado en el vuelo de ayer no hubiera pasado nada, es una eventualidad, como pudo llegar a sinaloa pudo haber llegado a otro estado”, concluyó Niebla Godoy.