Se revisará el reporte sobre costos por cancelación del Aeropuerto de Texcoco, dice el Auditor Superior

Yo no me cierro a que podamos tener algún error. Si lo tenemos, lo reconocemos y si no, tratamos de explicar a lo que se llegó en la auditoría de desempeño, dice David Colmenares

Sinembargo.MX

22/02/2021 | 8:05 PM

Foto: Captura de pantalla

Ciudad de México.- El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, dijo que se van a revisar los resultados que compartió la misma ASF sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). “Nosotros no queremos ser usados por nadie para fines políticos, de otra naturaleza, fue por eso que ordené hoy mismo y están trabajando las otras áreas auditoras con desempeño para que dejemos aclarado el tema, particularmente cumplimiento financiero que sí es vinculante”, dijo Colmenares durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula. “Yo no me cierro a que podamos tener algún error. Si lo tenemos, lo reconocemos y si no, tratamos de explicar a lo que se llegó en la auditoría de desempeño”, añadió. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, costó al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos. La ASF detalló que el costo inicial que estimó el Gobierno federal sería de 100 mil millones de pesos, pero fue de 231 mil 996 millones, lo que representa un incremento del 232 por ciento. De acuerdo con la Auditoría, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no contempló gastos, por ejemplo, los de tipo legal. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana: “yo tengo otros datos”, sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que acusa opacidad en programas clave y falta de cooperación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en los actos de fiscalización. También dijo que la Auditoría le da “mala información” a sus adversarios. “Exageran [los auditores de la ASF]. Están mal sus datos, yo tengo otros datos. Y no sólo eso. Se va a informar aquí, y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría superior de la Federación, porque le están dando mal información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, aseguró hoy durante su conferencia de prensa matutina. La ASF difundió un informe en el que encontró irregularidades en proyectos centrales y programas sociales prioritarios del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El tercer paquete entregado incluyó 871 nuevos informes de las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total mil 358.

