Se siente Dignora Valdez LÃ³pez honrada al considerar que puede ser directora de Ismujeres

Se siente Dignora Valdez López honrada al considerar que puede ser directora de Ismujeres

La elemento de la Policía Municipal de Ahome fue nombrada por la Diputada Federal Merary Villegas Sánchez y necesita el respaldo de colectivos feministas para ser candidata a ocupar el puesto

América Armenta

CULIACÁN._ Dignora Valdez López, Policía Municipal de Ahome, quien fuera destituida temporalmente por denunciar misoginia en su trabajo, fue nombrada por la Diputada Federal Merary Villegas Sánchez como una mujer con perfil para estar al frente del Instituto Sinaloense de las Mujeres, por lo cual se mostró agradecida por que se reconozca su labor en temas de género.

“Me pareció de verdad un honor, he estado viendo que tienen otras candidatas de perfil muy interesante”, dijo la ahomense de cuando se expuso su nombre como alguien que reúne el perfil para ocupar este puesto.

La agente de la Policía Municipal explicó que fuera de sus horarios laborales tiene diferentes proyectos con relación a la lucha de las mujeres, pero no esperaba que la consideraran como un ejemplo de perfil para el puesto, por lo que se mostró contenta.

“Me siento muy bien, me siento orgullosa de que me hayan convocado por mi trabajo, mi historial, me siento muy bien aunque sé perfectamente que están otras candidatas y que para esos puestos se necesitan contactos a veces o partidos y llevo mucha desventaja sobre ellos”, abundó.

La ley indica que las mujeres que deseen estar al frente del Ismujeres deben tener el respaldo de colectivos, que es lo que detiene a Valdez López, pues no se han acercado colectivos de mujeres con ella, solamente tiene el apoyo de los espacios en los que participa actualmente.

“Cualquier persona que vaya a llegar a este puesto, vas a ver que los colectivos feministas, las asociaciones civiles y el público general ya están involucrándose, así que va a ser muy de campo el trabajo que va a tener que hacer la nueva directora, todas estas personas ya no van a dejar que sean directoras de oficina”, consideró.

Valdez López destacó que el movimiento por la erradicación de la violencia contra las mujeres es lenta, pero constante, muestra de ello mencionó los tendederos para exponer casos de acoso en las universidades, donde ya hay maestros sancionados y que se les está investigando.

Propuesta

La Diputada Federal Merary Villegas Sánchez, pidió que el gobernador valore bien los perfiles de quien podría ocupar la dirección del Instituto Sinaloense de la Mujeres, en ese momento se le vino a la mente el perfil de Dignora.

“Ella ha sido una luchadora a favor de los derechos de las mujeres, incluso ha sido una perseguida por defender sus derechos en un ámbito laboral nada favorable para las mujeres como son las corporaciones policiacas”, por ello la nombró como un ejemplo, además de saber qué es la lucha colectiva.

La Diputada Federal espera que no se ponga una persona en el Ismujeres solo para cumplir con una cuota política o quedar bien con algunos grupos o partidos, sino que alguien alce la voz por las mujeres de Sinaloa.