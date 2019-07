Se suman mÃ¡s colonias de MazatlÃ¡n al desabasto de agua

Se suman más colonias de Mazatlán al desabasto de agua

En sectores como Prados del Sol, Terranova y Hacienda del Seminario los colonos dicen que tienen días sin el vital líquido y en algunos casos esta siendo racionada por horarios

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Vecinos de fraccionamiento como Prados del Sol, Terranova y Hacienda del Seminario se quejaron por la falta de agua potable, ya que dicen tienen días sin el vital líquido y en algunos casos esta siendo racionada por horarios.

En un recorrido realizado por las zonas mencionadas, Martha Pacheco vecina de Prados del Sol, dijo que desde que empezó la actual administración, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, la Jumapam ha estado cortando el suministro del agua, y ahora, en periodo de vacaciones escolaes los recortes aumentaron.

“Se llegan las 9 de la mañana y ya no tenemos agua, sino nos bañamos a esa hora ya no podemos, no podemos ni lavar, tenemos que almacenar el agua en unos botes que tenemos. Pero cuando no la pagamos luguito vienen a cortarla, pero cuando reportamos el problema nunca nos atienden”, compartió Martha Pacheco, madre de familia de dos menores.

Por otro lado, Cecilio Mendoza, de 73 años, también vecino de Prados del Sol, dice tener problemas no solo de desbasto de agua, sino con su medidor, pues a pesar de que él y su esposa casi no consumen el líquido, les llegan recibos hasta de 350 pesos, y aunque ya lo reportó aún no tiene solución a su problema.

“Nunca tenemos agua, siempre se va, y resulta que el recibo viene de 350 pesos, cómo es posible si solo estamos mi esposa y yo. El medidor nos sirve da vueltas y vueltas, ya lo reporté pero me dijeron que tengo que comprar uno, ahí mismo en la Jumapam, pero cuesta 700 pesos y no he tenido dinero para comprarlo, se me hace un abuso que además de que no tenemos agua tenga que pagar tanto”, dijo Cecilio Mendoza.

Los vecinos además de la falta de agua, coincidieron en la mala atención que han recibido de la dependencia, pues no les dan información clara, y siguen la mayor parte del día sin el vital líquido.