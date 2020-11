Se tiene que refrescar la oposición a través de cómo elige a sus candidatos: Juan Burgos

El politólogo en conferencia con militantes del PRI señaló son muchos los desaciertos que está teniendo el Gobierno Federal, pero de momento no hay una oposición fuerte que lo aproveche

Antonio Olazábal

En México la oposición se tiene que refrescar, y la única forma es a través de cómo eligen a sus candidatos, opinó Juan Burgos Franco, politólogo.

El también investigador de mercados señaló en un evento con militantes del Partido Revolucionario Institucional que la oposición tiene un reto muy complicado, que es el de recuperar la confianza de la gente, misma que se perdió, tal y como se vio en las elecciones del 2018 con el holgado triunfo de Morena que encumbró a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

"Tienen un reto muy difícil, muy complejo para recuperar la credibilidad como partido de oposición, ¿cómo se recupera la credibilidad? Se tiene que, y esto es algo que hemos dicho quizá los últimos 20 años, se tiene que de alguna forma refrescar la oferta política de los partidos de oposición", mencionó.

"¿Cómo se refresca la oferta política? A través de las figuras que están en la palestra y ese mensaje tiene que ir amarrado con mensajes súper aterrizados de lo que se tiene que hacer para que la economía vuelva a fluir", añadió.

Burgos Franco añadió que se deben elegir perfiles más allá del favoritismo político, sino cuadros capacitados, construir estructuras a actores que tal vez no la tengan, pero sí gocen de la capacidad suficiente para ocupar un puesto en la vida pública del país.

"La única manera es poniendo candidatos válidos, buenos candidatos, no quiere decir que sean candidatos que sean nuevos, no, eso no funciona, buenos candidatos, tienen que empezar a mandar ese mensaje, integrar ciudadanos a sus candidaturas, en todo nivel, eso no quiere decir que vamos a ignorar a los políticos de antaño, ni a los que han estado en muchas elecciones, sino que el análisis tiene que ser en función de la construcción de credibilidad", explicó.

El experto en investigación de mercados opinó que la oposición de momento aún está golpeada por lo que pasó en el 2018, y no ve de momento que haya quien pueda aprovecharlo.

"Los partidos de oposición están todavía, yo los siento todavía, aturdidos y disculpen la palabra, de la madriza que les pusieron en el 2018, y es normal, creo que muy poca gente o prácticamente nadie esperaba lo que iba a pasar en el 2018", sostuvo.

"Fue una sorpresa cómo terminó la elección para muchos, y fue una sorpresa sobre todo, una vez que llegó la nueva administración, no sé si acuerdan que muchos decían 'nombre no se va a animar' y se animaba...si ahorita estamos hablando de economía y estamos viendo cómo el campo mexicano está sufriendo y cómo prácticamente todos los sectores previo al covid ya había una serie de problemas que no estaban siendo atendidos y no hay ni siquiera el interés de atenderlos", agregó.