Se unen grupos parlamentarios contra el veto de bolsillo en Sinaloa

Ante la negativa del Gobernador por publicar las nuevas leyes y reformas que se han enviado, líderes de bancada rechazan el veto de bolsillo que se está ejerciendo

América Armenta

“Sabemos que hay resistencias para el tema”, dijo Graciela Domínguez Nava al referirse al tema del veto de bolsillo, luego de exponer una serie de decretos enviados al Poder Ejecutivo para su publicación, lo cual aún no ha hecho.

Junto a la líder de la bancada de Morena, Jorge Villalobos Seáñez, coordinador de la bancada del PAN, rechaza la tardanza que hay para publicar el trabajo de la 63 Legislatura.

El veto de bolsillo es el que ejerce el titular del Poder Ejecutivo cuando un decreto que está listo para su publicación y a partir de esta su entrada en vigor, queda congelado y no se publica.

En el caso de Sinaloa es el Gobernador Quirino Ordaz Coppel quien tiene ocho decretos enviados por el Congreso del Estado y no los ha publicado, entre éstos la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Desplazamiento Forzado y la Ley de Delitos Ambientales.

“Cuando presentamos esta iniciativa se nos acusó que estábamos en contra del Gobierno del Estado, que estábamos presentando una agenda legislativa de confrontación contra el Gobernador”, expuso la también Presidenta de la Jucopo, añadiendo que cada que se busca fortalecer las facultades del Poder Legislativo se acusa de que están contra el PRI o que se busca confrontación.

“Ni siquiera solamente de Cuentas Públicas sino también de otro tipo de decretos y no es posible que no estemos avanzando porque sigue existiendo el veto de bolsillo”, declaró, “para fortalecer esta importante facultad del Congreso y evitar que este tipo de leyes que se están aprobando se queden obstaculizadas en el Ejecutivo estatal”, agregó.

Para lograr sacar adelante esta reforma, manifestó Domínguez Nava, se requiere de todas las fracciones parlamentarias, por lo que hizo una invitación al PRI a que se una al resto de las bancadas que se han manifestado contra el veto de bolsillo.

Respeto del legislativo a la sociedad

Jorge Villalobos Seáñez, líder panista en el Congreso del Estado, consideró urgente entrar a este tema en la entidad y reformar este veto.

Más allá de que se está obstruyendo el trabajo legislativo, expresó que los decretos listos para publicarse son por el bien de la ciudadanía sinaloense y por respeto no debe haber veto de bolsillo.

“La verdad es que estamos muy molestos con esa situación y si se merece más allá de los extrañamientos que no sirven para nada, son como llamadas a misa, hay que reformar la Constitución para tener claridad y sobre todo respeto más allá del legislativo a la sociedad sinaloense”, declaró.

“Tenemos que dotar de reformas a la Constitución para eliminar este famoso veto de bolsillo y para establecer plazos y términos en virtudes de cuáles si no son atendidas y publicadas los decretos correspondientes, resulten aprobados”, abundó.

Expuso también lo difícil que es transitar para llegar a acuerdos en el Congreso y la mayoría de los ocho que están sin publicarse, enfatizó, han sido por consenso, han votado todas las expresiones representadas en el Congreso de Sinaloa, lo que no es cosa fácil.

“Para ponernos de acuerdo en algún tema llevamos dos años y cuando empezamos a agarrar viada, empezamos a generar acuerdos y generar productos legislativos, no nos publican. El Ejecutivo deja mucho qué pensar y desear”, resaltó.

Si bien, el diputado dice que prefiere pensar que son cuestiones burocráticas, pero reiteró que se están dilatando reformas importantes que van a ser de gran utilidad para los sinaloenses.

Para la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas se tardó dos años para generar consenso entre todos los grupos e incluso propuestas desde el Gobierno del Estado, de la Secretaría de Obras Públicas y de los diputados.

“La votamos todos los grupos parlamentarios para darle mayor transparencia a los procesos de licitación y disminuir en gran medida el tema de los procesos de adjudicación directa, ¿Qué ha pasado? Se siguen licitando obras, se siguen ejerciendo obras y sigue la ley anterior”, reprobó.

De igual manera se expresó sobre la Ley para crear Delitos Ambientales en el Estado de Sinaloa, la cual tuvo aceptación de todos los grupos parlamentarios.

“Siguen las quemazones aquí en La Costerita al sur de la ciudad de Culiacán con unas quemazones semanales sin que haya responsables de nada, acaba de pasar el tema de la zafra y ya están otra vez quemando la soca, preparando las sierras para el siguiente ciclo y no pasa nada, no hay responsables, no hay castigo ejemplar para los responsables”, refirió.

“No puede ser posible que se hayan observado dentro del término legal las Cuentas Públicas y que no se hayan publicado decretos que fueron aprobados con anterioridad a las Cuentas Públicas, es decir, hay una selección o hay una promulgación un proceso de análisis selectivo de parte del Ejecutivo, ¿por qué las Cuentas Públicas las veta, las observa a los pocos días de ser aprobadas, y decretos como el desplazamiento forzado y delitos ambientales que fueron aprobados un mes antes, no los toca entonces?”, preguntó.

Con el tema de desplazamiento forzado también se tuvo un amplio consenso y por ello le llama la atención al legislador albiazul que si las reformas que tienen consenso no las publican, menos querrán hacerlo con las demás.

“Yo sí considero que ya es momento en Sinaloa de fortalecer las instituciones del estado y me refiero a una de las instituciones del estado que es el Poder Legislativo con la independencia de quién gobierne o de qué partido político gobierna. Tiene que haber fortalecimiento de las instituciones, porque nosotros como servidores públicos somos transitorios, pero las instituciones permanecen”, concluyó.