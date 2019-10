Se unen las pasiones en juego con causa, en MazatlÃ¡n

Se unen las pasiones en juego con causa, en Mazatlán

Juegan beis Calibre 50 y Banda Carnaval contra Venados para ayudar al Sistema DIF Mazatlán; el partido termina en concierto

Fernando Espinoza

10/10/2019 | 11:29 AM

MAZATLÁN._ Previo a la inauguración de la temporada de beisbol, que será este sábado 12, el Estadio Teodoro Mariscal abrió sus puertas para un partido singular, en el que se enfrentaron el Club Venados contra Calibre 50 y Banda Carnaval.

Más allá del resultado, lo fabuloso para la audiencia es que el juego de pelota cerró con un concierto en el que se cantaron canciones de ambos grupos.

Gabriela Peña Chico, presidenta de DIF Mazatlán, recibió el cheque de 500 mil pesos, que fue la cantidad recaudada por venta de entradas. Edén Muñoz, líder de Calibre 50, y de Juan José Pacho, mánager de Venados, entregaron el cheque simbólico, dinero que servirá para terminar de equipar la casa de Corazón Eterno, un lugar de asistencia para atender a adultos mayores en situación de calle.

Hace 10 años que se formó Calibre 50 en Mazatlán, pero por primera vez dieron un concierto a su gente.

Los integrantes de la agrupación norteña subieron a un escenario que se instaló en el área de palcos del estadio para interpretar temas como “El corrido de Juanito”, “Unas ultras pa la sed”, “Mi sorpresa fuiste tú” y “Simplemente gracias”, esta última es el sencillo de su más reciente producción discográfica.

“Estamos muy contentos de participar en esta actividad. Hace 10 años nos formamos como agrupación y nunca habíamos cantado o hecho un concierto para nuestra gente de Mazatlán y éste, aunque no es un concierto como tal, nos acerca a nuestra gente y más que tiene una razón muy noble, que es ayudar al DIF, por la gente que veo fue un éxito, espero este dinero que se reunió sirva para terminar este proyecto que ayudará a los abuelitos de Mazatlán”, dijo Edén Muñoz, líder de Calibre 50.

Van por el Latin Grammy

Sobre sus nominaciones, Edén Muñoz dijo que aunque agradece y se siente honrado por los reconocimientos es algo para lo que no trabaja.

La agrupación está nominada a Mejor Álbum de Música Norteña por “Mitad y mitad” en la que será la entrega número 20 de los Latin Grammys.

“Yo siempre he dicho que no trabajamos para los premios, se trabaja para el público, para nuestros fans, para que a ellos les gusten las canciones y es un plus que se hagan acreedores a nominaciones”, dijo el cantautor.

Cabe destacar que Edén Muñoz no solo ha compuesto temas para su agrupación, sino que Banda MS y Alejandro Fernández incluyeron temas de su autoría en sus últimos discos.

Además, el grupo mazatleco está nominado a dos Premios de la Radio, en las categorías de Grupo Norteño del Año y Canción Norteña del Año, la gala de estos reconocimientos se realizará el 7 de diciembre y se transmitirá en vivo por la cadena EstrellaTV a las 20:00 horas, desde el auditorio The Theatre at Grand Prairie en Dallas, Texas.