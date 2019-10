Se unen miles de ciudadanos por un CuliacÃ¡n Valiente

Paul •

Las marchas solo desahogan la furia social, no resuelven los problemas. Eso lo saben muy bien los políticos que permiten que sucedan por ser desfogue social- Aquí tienen un buen ejempló: La CDMX. Ha habido muchas marchas multitudinarias, la gente al desfilar se siente correspondida, pero no pasa nada, la violencia aumentó a pesar de tantas marchas. ¿Cuando van a aprender que la furia social no se resuelve con marchas? Se resuelve exigiéndole a las autoridades resultados puntuales.