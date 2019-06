Se utilizÃ³ software en el Ayuntamiento de CuliacÃ¡n para cubrir grandes sueldos: Alcalde

SUELDOS

Se utilizó software en el Ayuntamiento de Culiacán para cubrir grandes sueldos: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro indicó que hay sueldos de trabajadores que aumentan hasta tres veces en el año

Antonio Olazábal

Las administraciones municipales pasadas utilizaron un tipo de software que cubría los aumentos de muchos trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, explicó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde indicó que en años pasados se adquirió software para digitalizar la capital del Estado, sin embargo costó mucho más de lo que debía, y sirvió para que en gestiones anteriores se ocultaran los motivos por los cuales hubo incrementos salariales de hasta tres veces por año.

"El software que se le vendió al ayuntamiento anterior valía mil pesos, y se vendió en 20 mil... el historial de un trabajador del Ayuntamiento en general, lo tenemos por un año y automáticamente se desaparece lo anterior y no sabemos de dónde le vino el sueldo de ahorita", dijo.

"Estamos investigando caso por caso y hay también aparte de esto que estamos haciendo, una vigilancia desde México, un monitoreo, porque esto es muy delicado, hay muchas cosas que están apareciendo y van a aparecer, y va haber alguien afectado económicamente seguramente", subrayó.

Estrada Ferreiro afirmó que hay personas con sueldos de hasta 60 mil pesos mensuales, esto derivado de los continuos aumentos de salario que se han realizado sin justificación alguna. La única prueba que tienen son algunos documentos físicos en el Municipio, sin embargo en la base de datos no es posible ver esa información.

"Hay personas con sueldos de 60 mil pesos, sindicalizados, otros de confianza, y es cierto, tienen antigüedad de 15 años o más, pero eso no les da derecho a tener ese sueldo, porque hay quienes ya en expediente físico se ha visto que tiene en el año tres aumentos de salario, y de dónde salieron tres aumentos, si no es más que uno oficialmente", compartió.

El Alcalde mencionó que muchas veces ha querido ingresar a la base de datos del Ayuntamiento para revisar estos incrementos salariales, sin embargo el sistema lo bota, es por ello que se está revisando desde el Gobierno Federal estas irregularidades.

"Los recursos parece que se desaparecieron cuando los trajeron, no sé dónde estarán, se está investigando también eso (recursos para implementar software), no es mi función andar buscando a quien encontramos con malos manejos, pero cuando esto sale a la vista y se quiere hacer algo y a uno lo bota el sistema, porque el software no está, no pues dice uno qué hago", detalló.