Se va a tocar fondo en la economía durante segundo trimestre: AMLO

El titular del Poder Ejecutivo federal explicó que no se van a perder un millón de empleos, como se había pronosticado con anterioridad, además reiteró que su programa de créditos fomentará a creación de más fuentes de trabajo

Noroeste / Redacción

02/06/2020 | 09:34 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el segundo trimestre del año se va a tocar fondo en materia económica, sin embargo, fue optimista acerca de revertir dicha situación a partir de julio, con la entrada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC​).

"Pienso que va a ser más difícil la situación en abril, mayo, junio, se va a tocar fondo, va a a estar más complicado que de enero a marzo, pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos, ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso", dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina, desde Mérida, Yucatán.

"Hay indicadores favorables, se está reiniciando la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz. Va a iniciar el funcionamiento del Tratado del libre comercio. Estamos viendo la recaudación, vamos a tener una recaudación superior de alrededor de 60 mil millones de pesos en relación al mismo periodo del año pasado", afirmó el político tabasqueño.

"[Sus adversarios] quisieran que se desplomara por completo la economía nacional y no les está resultando [...] Hablaban de que nos íbamos a caer más del 3 por ciento en la economía nacional, y el primer trimestre fue 1.2 por ciento", acusó López Obrador.

"Hablaban de que el peso se iba a devaluar por completo, que se iba a depreciar, ya había el pronóstico de que podía llegar a 30 pesos por dólar. Llegó a poco más de 25 y ha estado bajando, ya está en 22 pesos. Así se cotizó ayer. Hablaban de millones de empleos perdidos por la pandemia", cuestionó el Presidente.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que no se van a perder un millón de empleos, como se había pronosticado con anterioridad, además reiteró que su programa de créditos fomentará a creación de más fuentes de trabajo.

El político tabasqueño corrigió a la baja sus pronósticos de despidos formales para mayo, al estimar que 350 mil mexicanos perdieron su trabajo en dicho mes, es decir 100 mil puestos de trabajo menos a lo que había anticipado el 24 de mayo.

"Hubo días de mayo que no se perdieron empleos, al contrario, se crearon, pocos pero hubo nuevos empleos inscritos en el [Instituto Mexicano del] Seguro Social. Vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos. En abril, repito, se perdieron 555 mil y en mayo no va a llegar a 350 mil. Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia", dijo el mandatario nacional.

"Vamos a entregar 4 millones de créditos, ya llevamos entregados alrededor de 1.6 millones y se van a generar 2 millones de empleos nuevos, con todas las acciones que estamos llevando a cabo. Por eso quise iniciar mi gira para dar el banderazo porque se van a generar nuevos empleos con el Tren Maya", destacó López Obrador.