Se van a las playas a darse un buen chapuzón, para mitigar el calor

Belizario Reyes

Aunque en menor cantidad que los fines de semana, este día decenas de personas disfrutan de las playas y de los atractivos de Mazatlán.

Con una temperatura máxima que a las 14:00 horas fue de 30 grados, los bañistas se refrescan en playas desde la Isla de la Piedra hasta Cerritos, principalmente en áreas de la Zona Dorada y frente al paseo costero, como en la Playa Norte, cerca del monumento al pescador y algunas en Playa Pinitos.

Además realizan paseos en paracaídas y algunos visitantes más, pese a las altas temperaturas, caminan por el malecón y se toman fotografías del recuerdo en las letras de Mazatlán, cerca de donde concluyen las avenidas Del Mar, Camarón Sábalo y Rafael Buelna.

"La afluencia de bañistas es muy tranquila, en total en las 30 playas de Mazatlán tenemos unas 600 personas", dijo cerca de las 15:00 horas el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Magallanes Moreno.

Añadió que es una cantidad mucho menor a lo que se presenta los fines de semana, pues tan solo el domingo pasado cerca de esa misma hora se tenían más de 2 mil 500 bañistas en las playas de este puerto.

También dio a conocer que por efectos de lo que fue el Huracán Elida, ya degradado nuevamente a tormenta tropical, desde ayer por la tarde comenzó a presentarse la manejada con olas de entre 90 centímetros a un metro, por lo que se restringió el acceso a zonas de riesgo como de la Universidad Autónoma de Occidente a la Avenida Rafael Buelna, así como en la playa Camarón, en la Zona Dorada.

En Playa Pinitos solamente se permite el ingreso al mar en la parte que no presenta mucho oleaje, continuó.

El comandante de salvavidas reiteró el llamado a los bañistas a que si se encuentran en estado de ebriedad no se introduzcan al mar, que antes de meterse al agua localicen a un salvavidas para que le pregunten sobre las condiciones marítimas, que respeten las indicaciones y utilicen ropa adecuada como short y playera.

Recalcó que las personas no se deben meter al mar después de las 21:00 horas porque en la noche ya no hay vigilancia de salvavidas y si alguien requiere de un apoyo no le va a llegar después de esa hora, además de que al caer la noche baja la visibilidad y un rescate se vuelve más complicado.

Lleva Tránsito operativo a sindicaturas

y aseguran 23 motocicletas

José Abraham Sanz

Por no usar el casco de protección y superar los límites de pasajeros, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguró 23 motocicletas en las sindicaturas de Culiacancito y Aguaruto.

Esta acción forma parte de un operativo especial para aplicar la Ley de Movilidad en dichas sindicaturas que encabezan el número de accidentes.

“Un total de 195 accidentes en los que se han visto involucradas motocicletas, se han presentado durante el último mes en el municipio, 67 de estos corresponden a las sindicaturas”, informó la SSPyTM.

“... por ello la Unidad de Vialidad realizó la verificación de estas unidades, para garantizar que sus conductores cuenten con los dispositivos de seguridad al conducir como lo es el casco protector y viajar con un límite de dos personas y ambas deberán portar este implemento de seguridad”.

El operativo también verifica su los vehículos cuentan con la documentación en regla, como placas de circulación y placas, y si sus conductores tienen licencia de conducir.

Según la SSPyTM, se aseguraron 23 motocicletas, 12 en Culiacancito y 11 en Aguaruto.

Además de no usar casco y transportar más de dos personas, también se infraccionaron por no portar los implementos de seguridad, no contar con documentación en regla y por estacionarse en áreas de peatones.

“La aplicación de la Ley se estará efectuando de manera aleatoria en todas las sindicaturas, hasta cubrir la totalidad del municipio y con ello bajar los accidentes y muertes que involucren automotores de dos ruedas”, agrega el informe.