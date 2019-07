Se vive la adrenalina al tope en funciÃ³n de lucha libre extrema en MazatlÃ¡n

LUCHA LIBRE

Se vive la adrenalina al tope en función de lucha libre extrema en Mazatlán

Kempo Dragon y Dement Xtrem se imponen a Halloween y X Fly en evento celebrado en la Germán Evers

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Una tarde de lamparazos, sillazos, inclusive tachuelas y cuanto artefacto se encontraba en el camino se vivió la tarde del domingo en la cancha Germán Evers.

La empresa Pacífico Extremo presentó un cartel totolmente extremo con la lucha súper estelar entre Kempo Dragon y Dement Extrem ante Halloween y X Fly.

El ídolo local Kempo y Dement Extrem terminaron saliendo airosos de su compromiso y coronándose como campeones de parejas extremas de la empresa organizadora de este cartel.

Dragon finalizó la contienda sometiendo con unas espaldas planas a Mosco X Fly.

La función, que registró una aceptable entrada, contó con muchas emociones de principio a fin, incluyendo al siempre carismático réferi "Shaggy", quien en la lucha en la modalidad de triangular extremo prendió al respetable con un vuelo desde uno de los esquineros sobre los luchadores Ángel o Demonio, Wilbert Extreme y Venum.

En el combate del denominado "Rey del Tabique" impuso su mayor experiencia para superar al local Wilbert y al chihuahense Venum, quien tomó el lugar del gladiador originario de Torreón, Terremoto, ausente por cuestiones personales.

Ángel o Demonio demostró su mayor lona recorrida y el dominio de este tipo de modalidad extrema, utilizando todo tipo de instrumentos a su paso para rendir a sus rivales. Al final de esta lucha, como en varias de la cartelera, el público la premió arrojando dinero al ring.

Entra al quite

Ante la ausencia de Lunatik, que no llegó a la cita de su compromiso, el mazatleco Flash Boy tomó su lugar para enfrentar en la modalidad de ambulancia al recio esteta Sobredosis.

A pesar de no ser su fuerte este tipo de combates, Flash Boy nunca desentonó frente al experimentado Sobredosis, en un desenlace en el que no hubo un ganador, luego que ninguno de los dos logró salir con el brazo en alto, al no alcanzar a subir al ring tras el conteo de rigor.

Ambos luchadores se brindaron con todo tanto adentro como fuera del ring, concluyendo casi desmayados afuera del encordado, después de un castigo sobre una base de lámparas.

Previamente los también porteños Terremoto King Jr. y Sargento Negro derrotaron a Fly Metal e Hijo del Mosco.

Cumple promesa

Tal y como lo había prometido en la presentación de la velada, Rhinox sacó a relucir todo su potencial extremo para doblar en "Bull Terry Match" (encadenados al cuelo) a Furia Azteca.

Luego de una refriega encarnizada, Rhinox impuso su mayor tonelaje y experiencia para vencer a su rival, pidiéndole al final al promotor rivales de mayor nivel o de lo contrario iría sobre su persona.