Sebastian Vettel no tomÃ³ de la mejor manera su derrota en la mesa del GP de CanadÃ¡

AUTOMOVILISMO

Sebastian Vettel no tomó de la mejor manera su derrota en la mesa del GP de Canadá

El alemán se había proclamado como ganador del evento, pero al final el triunfo fue otorgado a Lewis Hamilton

Noroeste / Redacción

Después de que le fuera arrebatada la victoria en el Gran Premio de Canadá por una penalización de cinco segundos, el piloto alemán Sebastian Vettel reaccionó furioso a la decisión, al grado de que reclamó a los comisarios de la Fórmula 1 la decisión, además de que cambió el cartel con el que se anunciaba que Lewis Hamilton era el vencedor.

El alemán fue castigado, porque las autoridades consideraron que hizo una maniobra ilegal para rebasar al británico. Cuando marchaba en primer lugar, se saltó una chicana y al salir de ella comprometió la carrera de Hamilton, quien debió de frenar para no estrellarse. La acción le originó una sanción.

Al enterarse de que había sido relegado a la segunda posición, el piloto de Ferrari reaccionó de una manera inesperada. Primero evadió la zona de entrevistas para ir directo con los comisarios de la pista para reclamarles de manera airada, y después se dirigió al Parc Fermé, donde se encontraban los autos que acabaron en el podio, para quitarle el cartel del número 1 al Mercedes de Hamilton.

“¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis. ¿Qué quería que hiciera? venía de la hierba y no tenía control del coche! Nos están robando esta carrera”, mencionó Vettel por la radio, antes de detener su bólido.