Seduce Flash Mob a ritmo de Jazz

La agrupación inglesa inaugura con dos presentaciones en el Jardín Botánico de Culiacán, la Temporada de Primavera SAS-ISIC 2019

Leopoldo Medina

Una velada llena de buen jazz y swing, fue la que brindó la noche de este lunes el grupo inglés Flash Mob Jazz, una agrupación que por primera vez se presenta en México, teniendo como escenario la belleza natural del Jardín Botánico de Culiacán.

Formada por talentosos músicos del conservatorio de Música de Londres, la agrupación recreó sobre el escenario al son del sax, trompeta, trombón guitarra y batería, toda esa parte alegre y festiva que caracteriza a estos ritmos interpretando para el público melodías actuales llevadas a un estilo vintage con ritmos más pegajosos y bailables como el Twist y el Jive y Boggie.

Fue con el sonido pegajoso de la batería, guitarra y sax, que el grupo inglés abrió su presentación tocando el tema Sunny Side, atrapando la atención de un público que llenó el recinto.

Sobre el escenario la voz de Oliver Kane, acompañado de su guitarra, envolvió a los presentes en ambiente festivo que evocaba a esos bares de los años 20s, 30s y 40s, interpretando la pieza Don´t Mean a Thing, tema que hiciera famoso el cantante afroamericano Duke Ellington.

“Gracias”, fue la palabra que más repitió el vocalista a un público que supo agradecer el talento de la banda, quienes con sonoros aplausos reconocieron la originalidad en la interpretación de temas de artistas como Beyoncé, Sia, Lorde, entre otros.

Pero no fue únicamente la voz de Oliver la que brilló en el escenario, a él se sumaron también las voces del trompetista Jack Kendón, así como del trombonista Sky Murphy, y las coristas Lady Armstrong, Kelly Barnes y Hayley Williams, al interpretar los temas Single Ladies, Chandelier, y Bie Mir.

Recordando a los grandes

Tras un breve intermedio, la agrupación regresó al escenario, para continuar con un variado repertorio musical, iniciando la segunda mitad del concierto con la pieza Aint Misbehavin, del famoso jazzista Louis Armstrong.

Luego llegó el tema Mr. Sandman, para muchos de los ahí presentes conocido, que hiciera famoso el grupo de las The Chordettes, siendo lanzado en 1954, el cual obtuvo Premios Grammy, siendo interpretado después por un gran número de artistas como The Four Aces, Emmylou Harris, entre otros.

Los gracias por parte del vocalista no cesaron, y el público consintió a la banda inglesa, sumándose con sus aplausos a las piezas contemporáneas que de su repertorio fue sacando, una de ellas Locked out of heaven, de Bruno Mars, para culminar su presentación con la pieza Mr. Brightside.

Con el éxito de su canal en YouTube, y su álbum debut They’ve Only gone and done and done it, a la fecha, Flash Mob Jazz ha encabezado distintos festivales de jazz alrededor del mundo, así como conciertos internacionales en Turquía y Dubai.