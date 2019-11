SeguirÃ© trabajando para lograr objetivos: Luis Fernando LÃ³pez, portero de Dorados

Seguiré trabajando para lograr objetivos: Luis Fernando López, portero de Dorados

El guardameta nacido en Culiacán se quedó con la titularidad y mantuvo el cero en su portería en dos de los cuatro partidos que defendió la cabaña de Dorados

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El portero sinaloense Luis Fernando López Payán fue uno de los elementos de mayor importancia para Dorados de Sinaloa en la recta final del Apertura 2019 del Ascenso MX, haciéndose de un puesto como titular y brindando actuaciones sobresalientes para defender el arco del Gran Pez.

El joven cancerbero de 19 años de edad reconoció que, pese a que Dorados no pudo alcanzar la calificación a la liguilla del presente certamen, el cierre de campeonato fue positivo para él, manteniendo un promedio de goles recibidos de menos de uno por compromiso.

“Por mi parte me sentí bien, lamentablemente no pudimos lograr el objetivo que era clasificar a la liguilla, pero el poder guardar el cero en nuestra portería es una parte que me corresponde a mí y tengo que seguir trabajando para poder lograr cosas”.

“El Pupe” analizó fríamente las posibles causas que impidieron que el Gran Pez estuviera presente en la fiesta grande del Apertura 2019 y enfatizó en que tanto ofensiva como defensiva son responsabilidad de todos.

“En los últimos partidos un problema que tuvimos fue la falta de contundencia, no solamente es responsabilidad de los delanteros, somos conscientes que desde atrás iniciamos la ofensiva y eso nos hizo no poder obtener victorias que nos iban a poner en la parte de arriba”.

En el aspecto personal, López Payán es consciente que el trabajo duro es el único camino que lo mantendrá luchando por oportunidades en la meta sinaloense y aseguró que seguirá dejándolo todo en cada práctica para poder ser considerado.

“Debo seguir igual, trabajar igual y seguir dejando el cien por ciento en cada entrenamiento y que cuando se me dé la oportunidad ya sea en Copa o en Liga, saber responder. Es cierto que aún no hay técnico, pero uno debe seguir trabajando por el mismo camino”, finalizó el arquero.

El dorsal 12 fue titular contra Colima donde le anotaron un tanto, frente a Atlante donde no permitió gol, contra Alebrijes recibió uno más y logró salvaguardar el cero en el último compromiso del rol regular ante Mineros en Zacatecas.

LEER: Dorados de Sinaloa realizará visorías en Culiacán