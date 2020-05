Seis claves esenciales que se deben considerar en la planificaciÃ³n del regreso a las actividades laborales

Seis claves esenciales que se deben considerar en la planificación del regreso a las actividades laborales

La consultora KPMG en México brindar certidumbre a los colaboradores y clientes debe ser un objetivo principal ante la pandemia

Istar Meza

Como se había previsto por parte del Gobierno Federal, a partir del 01 de junio comienza la “Estrategia de la Nueva Normalidad”, con cual se permitirá la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas de acuerdo con el semáforo por regiones, ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Para el regreso a las oficinas se requiere de una planificación con enfoque integral que considere los distintos aspectos normativos sobre medidas sanitarias y, a la par, los ajustes a lineamientos y procesos de trabajo; en este sentido, se vuelve fundamental el papel que algunas organizaciones han implementado para atender el tema.

El 65 por ciento de las organizaciones mexicanas priorizan brindar certidumbre a los colaboradores y clientes como un objetivo principal ante la pandemia, esto según el sondeo “Covid-19: de la sobrevivencia a la recuperación”, realizado por KPMG en México. La consultora destaca que para tener un regreso exitoso, se deben considerar seis pilares esenciales en la planificación del regreso a las actividades laborales.

La empatía: Poner como prioridad la seguridad, la experiencia de los colaboradores y tomar a consideración las circunstancias individuales, ya que existen miedos legítimos al contagio, más aún en personas con padecimiento o decesos en su familia por Covid-19; en este sentido la consultora sugiere brindar seguridad psicológica, reforzar la comunicación, y la capacitación en cuanto a medidas y protocolos de atención, ya que es clave y debe ser prioridad ante el regreso a las operaciones en instalaciones físicas.

Refiere que, el estudio “Covid-19 and the American Worker: remarkably resilient with the right support”, elaborado por KPMG en Estados Unidos, revela que gracias al cuidado y empatía reflejada en la mayoría de las organizaciones líderes, 94 por ciento de su fuerza laboral está más comprometida ahora con la empresa, que antes del brote de Covid-19.

Personalizar la experiencia: KPMG en México dice que otro punto clave a considerar es realizar un sondeo con la planta laboral para generar planes adaptados a las circunstancias individuales de cada colaborador, con el objetivo de minimizar riesgos y mejorar la productividad y desempeño de la empresa.

Advierte que existen puestos críticos para la operación que deben regresar a las instalaciones por la naturaleza de las actividades que realizan; sin embargo, quienes están a cargo de esos puestos podrían ser personas de un grupo vulnerable: por sus antecedentes médicos, por vivir en zonas de alto riesgo por contagios, porque se trasladan en transporte público, o están al cuidado de personas pertenecientes a grupos vulnerables, y en estos casos sería recomendable que no regresaran de inmediato a los centros de trabajo.

Cuidar la integridad: Es fundamental la transparencia y oportunidad en la comunicación sobre la definición de quiénes regresarán gradualmente a las oficinas y cómo se estructuran los turnos para uso de instalaciones, es decir, de lugares de trabajo, comedores, salas de juntas, servicios sanitarios, elevadores, entre otros rubros; para atender medidas de seguridad como la sana distancia, ya que las acciones que llevan a cabo las organizaciones reflejan sus valores en todo momento.

La Consultora destaca que es importante mostrar valores en la forma en que se definen los lineamientos de trabajo y el apoyo que se da a los colaboradores, a los proveedores y a los socios de negocio.

Expectativas: La consultora explica que entender y alinear las expectativas de los colaboradores, los proveedores y los socios de negocio permite.