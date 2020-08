Selena Gómez estrena programa de cocina en HBO Max

Selena Gómez, cantante y actriz, sumará otro talento más a su currículum con un programa de cocina que estrenará el 13 de agosto en la plataforma HBO Max y que contará en cada episodio con un chef invitado de diferentes países.

Titulado "Selena + CHEF" y grabado durante el confinamiento por el coronavirus, el formato tendrá 10 episodios iniciales en los que Gómez aprenderá a cocinar recetas de la mano de un cocinero invitado con el reto de hacerlo a distancia, cada uno desde su casa.

Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi y Tonya Holland serán los especialistas culinarios que revelarán algunas de sus recetas más famosas o platos tradicionales de la cocina francesa, italiana, japones y mexicana, entre otras culturas.

"Tener a algunos de los mejores chefs abriendo sus cocinas para mí fue una experiencia humilde y divertida. Definitivamente descubrí que tengo mucho más que aprender", aseguró Gómez en un comunicado.

