Selene busca ayuda para atenderse de sus males

La mujer padece los estragos de la menopausia y necesita realizarse unos estudios médicos, pero no tiene los recursos para ello

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ A diario Selene Ortiz Sudea recorre grandes distancia a pie para vender paletas de dulce y así poder sacar algunos pesos para poder comer, sin embargo, en las últimas semanas se ha visto afectada por los estragos de la menopausia, por lo que pide el apoyo de los lectores de buen corazón para obtener recursos y realizarse unos estudios médicos que le urgen.

Selene, quien tiene 48 años de edad, comenta que rodos los días sale a las calles a vender dulces, ya que no tiene un trabajo fijo.

Sin embargo, en los últimos días dice que se ha visto afectada por la menopausia por lo que padece de diferentes males y requiere de unos estudios médicos para que así el doctor que la atiende le pueda recetar el medicamento que requiere para sus males.

“Todos los días caminó mucho, a veces me voy caminando hasta la Playa Brujas par vender paletas y ganarme unos pesos, soy una mujer muy movida, pero últimamente me he sentido muy mal por la menopausia, me agarran muchos bochornos y me siento sin fuerzas para poder trabajar, por eso pido ayuda para que me puedan hacer mis estudios que me den la medicina que necesito”.

Selene dice que tiene su domicilio por la calle Lico Velarde, número 69 de la Colonia Libertad, a donde quien guste ayudarle, puede llevar sus donativos a sino, los puede traer al edificio de Noroeste donde con gusto se le hará llegar.