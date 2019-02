Selma Blair da emotivo testimonio sobre la Esclerosis MÃºltiple, en su primera entrevista tras diagnÃ³stico

Selma Blair da emotivo testimonio sobre la Esclerosis Múltiple, en su primera entrevista tras diagnóstico

En Good Morning America, la actriz reveló que, como consecuencia de la enfermedad, tiene disfonía espasmódica, lo que no le permite hablar con normalidad

Noroeste / Redacción

Selma Blair ofreció la que es su primera entrevista desde que, en octubre del año pasado, revelara que fue diagnosticada con Esclerosis Múltiple.

En su canal oficial de YouTube, el programa "Good Morning América" de la cadena ABC compartió un fragmento del testimonio de la actriz.

En la conversación, la protagonista de cintas como "American Pie" y "Hellboy" contó que, producto de la enfermedad, tiene disfonía espasmódica, lo que no le permite hablar con normalidad; aunque ella está satisfecha y agradecida por ser capaz de todavía "mantener una conversación".

Selma Blair indicó que inicialmente decidió tomarse un tiempo para poder asimilar y entender lo que le ocurría antes de enfrentarse a los medios, y confesó que cuando le dijeron cuál era la enfermedad que la estaba afectando, lloró mucho, pero sintió un enorme alivio.

"Cuando me lo dijeron me puse a llorar. Pero no eran lágrimas de pánico, sino de saber por fin qué tenía que hacer para tratar un cuerpo del que había perdido el control totalmente", explicó la protagonista de "The Sweetest Thing", como se aprecia en este video de YouTube:

COMPAÑEROS SOLIDARIOS

Selma Blair también contó que tuvo diversos síntomas tiempo antes de ser diagnosticada, pero los atribuyó a otros problemas; sin embargo, a medida que empeoraron, visitó varios médicos que no la tomaron en serio y consideraron que sus malestares tenían relación con sus obligaciones por ser madre soltera.

"No tenía que resignarme a que mi cuerpo perdía el control. Existía una explicación y eso me dio un poco de paz. Podía hacer algo al respecto", señaló.

Blair indicó que "han habido momentos en los que pensaba que no iba a poder con esto y que no sabía cómo continuar".

Selma Blair señaló que le pidió consejo a Michael J. Fox para saber cómo seguir adelante en Hollywood con una enfermedad así de agresiva.

Respecto de su rutina, señaló que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad muy agresiva, por lo que atravesó varios cambios en los últimos ocho meses.

Consultada por cómo le dijo a su hijo de 7 años lo que le sucedía, Selma Blair explicó que decidió ser completamente honesta con él.

"Le dije lo que tenía y, al borde del llanto, me preguntó: '¿Va a matarte?'; le respondí que no y eso lo tranquilizó y lo aceptó'", recordó.

La actriz indicó que su médico le dijo que podría recuperar el 90% de sus habilidades dentro del próximo año, por lo que sus expectativas sobre su recuperación se mantienen altas. En tanto, espera que sus apariciones ayuden a visibilizar y concientizar sobre la Esclerosis Múltiple.

BASTÓN ESPECIAL

La actriz asistió a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en Beverly Hills con un accesorio muy especial: su bastón, citó instyle.es.

Blair explicó en una publicación en su Instagram que no se trataba de un bastón estándar, sino que su equipo se encargó de que su apoyo fuera lo más glamoroso posible, haciendo de él una pieza única.

Las imágenes muestran a Tom Bachick pintando un monograma estilizado y agregando un diamante rosa al mango.

Blair llevaba un vestido a rayas de Ralph & Russo y una capa a juego.

CONTROL DE LOS SÍNTOMAS

A día de hoy no hay cura conocida para la Esclerosis Múltiple. Actualmente solo se puede controlar los síntomas y retardar la progresión de la enfermedad.

Twitter se hizo oír con la aparición de Blair con su bastón aplaudiendo a la actriz y considerándola una inspiración para todo el mundo.

Desde que se supo la noticia de su diagnóstico, Blair ha recibido el apoyo de numerosos personajes famosos, entre ellos Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. y Jaime King.

APARICIÓN PÚBLICA

El domingo 24, Selma Blair hizo su primera aparición pública desde que se conociera que padece esta enfermedad, en la fiesta de "Vanity Fair" tras la ceremonia de los Óscar 2019.