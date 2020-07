Senadores piden a Bonilla disculparse con Alcaldesa de Tecate

El Mandatario bajacaliforniano les responde que 'eso no va a pasar

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que no se disculpará con la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, como solicitó la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

“Eso nunca va a pasar”, aseveró Bonilla en una transmisión en vivo.

Incluso, dijo que el Senado había sido informado de manera errónea.

“El Senado, mal informado, giró un oficio que el Gobernador debe ofrecer disculpas porque la atacaron por su género; eso no es cierto, no la vamos a atacar por el género, y no le vamos a pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa qué género sea, no hay vacas sagradas”, aseguró Bonilla.

El mandatario puntualizó que sus señalamientos contra de Adams Pereyra no se deben a su género.

“La Alcaldesa ha estado arguyendo que ha tenido represalias, imagínense, es una ciudad en anarquía, eso no tiene nada de sexista, y no es problema de género, simplemente no trabaja, tiene toda la semana en gira de promoción personal y tratándose de hacerse la víctima”, dijo.

A la par, le pidió “cargar con su peso” por la violencia que sacude a Tecate, a fin de evitar que la violencia continúe en el citado municipio.

“¿Hasta cuándo se le va a tolerar?; ¿qué no votamos por un cambio?, ¿qué no votamos por Morena para cambiar, o queremos seguir igual?”, añadió.

Por la mañana, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado pidió a Bonilla que ofreciera una disculpa pública a la Alcaldesa de Tecate, luego de que la acusara de pasar más tiempo “en el salón de belleza".

La Comisión puntualizó que dichos comentarios son sexistas y reproducen estereotipos de género.

A la par, pidieron a los funcionarios estatales evitar el uso de este tipo de expresiones y respetar la vida privada y la dignidad de las persona.