SÉPTIMO ARTE

Ser parte de la Academia de Hollywood es un privilegio, dice Rocío López Ortiz

Rocío Teresita López Ortiz es la primer sinaloense en ingresar al círculo de cineastas encargados de nombrar las películas que participan en los Premios Óscar

Nelly Sánchez

Que la hayan invitado a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, es para la sinaloense Rocío López Ortiz un orgullo.

"Es un gran honor ser reconocida por esta organización tan prestigiosa. Como productora de cine la invitación también significa un reconocimiento a mi trabajo y como productora latina siento orgullo de contribuir a que la academia sea un poco más diversa. Este año, más de la mitad de los nuevos miembros invitados fueron mujeres", compartió.

Rocío López nació en Culiacán y desde el 2008 se desarrolla como productora. Formó parte del Master Class en el Zúrich Film Festival 2013, Talents Guadalajara 2015 y Berlinale Talents 2017 y ha producido cortometrajes en México, Estados Unidos, Líbano y Alemania que han sido elegidos en más de 100 festivales internacionales y ganado numerosos premios.

La membresía de la academia es nada más por invitación y se limita a los artistas de cine que trabajan en la producción de películas cinematográficas.

"Esta invitación depende también de los créditos y la trayectoria y ser parte de la academia significa que soy parte de una discusión global donde se discute y celebra el cine.

Al ser miembro de la academia, los cineastas participan en varios eventos durante el año y además de seleccionar los Premios Óscar, también otorgan premios a estudiantes y escritores. En el 2020 se proyecta abrir las puertas a su museo.

"Los miembros tienen el privilegio y la responsabilidad de nominar a las mejores películas de cada año y personalmente estoy emocionada de poder votar por gente y proyectos que empujan nuevas formas de contar historias. Estoy ansiosa por ver películas que no se han estrenado en México y así poder participar en una conversación global", asegura.

"Aunque sabemos que la academia está más enfocada en la industria de Hollywood, sobre todo la categoría de mejor película extranjera siempre tiene unas joyas dentro de las películas nominadas. Además, la organización se ha vuelto más diversa en los últimos años y me gustaría empujarla en esta misma dirección".

Actualmente, Rocío López desarrolla un largometraje que se grabará en Costa Rica, su pueblo natal.

"Es un proyecto que me llena de alegría, deseamos explorar varias culturas y sus características como la cultura sinaloense y la cultura europea, específicamente la suiza. ¿En qué se diferencian? ¿Qué valores tienen? ¿Y cómo solucionan situaciones precarias? El idioma, coloquial y modismos es otra parte de la investigación".

Va a estudiar las locaciones, buscar el casting y reunir todos los elementos necesarios para la filmación de la película es el objetivo principal.

"Yo he tenido oportunidad de grabar en diferentes lugares en el mundo, pero este proyecto me entusiasma mucho porque quiero mostrar mi estado y en particular mi pueblo y estamos trabajando para realizarlo en coproducción con Suiza".

Para López Ortiz las producciones se han convertido en una parte importante y gratificante en su vida.

"Me ha dado la oportunidad de trabajar y aprender de personas inteligentes, generosas y solidarias. Me gusta formar parte de producciones que hacen reflexionar a las personas sobre sus creencias, comportamientos y nos hacen considerar la gravedad de nuestras acciones. Estoy convencida de que los medios de comunicación ayudan a formar nuestras actitudes, valores y comportamientos que influyen en la cultura".

NOTA SUBORDINADA

La elección de Rocío es lógica: Ernesto Diezmartínez

La invitación a Rocío López Ortiz a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, es desde el punto de vista de Ernesto Diezmartínez lógica.

"Conocí a Rocío el año pasado, cuando su esposo, Mauro Muller, ganador del Óscar estudiantil por su cortometraje Un mundo para Raúl, visitó el Campus Sinaloa del Tec de Monterrey", compartió el crítico de cine.

"La elección de Rocío es lógica. Ella fue la productora de Un mundo para Raúl, así como lo es de otros cortometrajes premiados, como Santiago del otro lado y Ge.hen'nah".

Ser parte de la Academia estadounidense de cine es un honor, asegura, porque es un reconocimiento al trabajo personal de parte de tus pares.

"No son críticos ni público los que te eligen, sino tus compañeros y competidores".

Sobre si este nombramiento pudiera tener impacto entre los jóvenes sinaloenses interesados en el cine, consideró que podría ser como ejemplo.

"No sé qué tanto impacto pueda tener en la formación de otros sinaloenses, a no ser que es un ejemplo de que Sinaloa tiene talentos cinematográficos como ella o la mazatleca Betzabé García, pero hay que subrayar que se trata de talentos formados afuera del estado".

PERFIL

Rocío López nació en Culiacán y desde el 2008 se desarrolla como productora.

Formó parte del Master Class en el Zúrich Film Festival 2013, Talents Guadalajara 2015 y Berlinale Talents 2017 y ha producido cortometrajes en México, Estados Unidos, Líbano y Alemania que han sido elegidos en más de 100 festivales internacionales y ganado numerosos premios, como el Óscar estudiantil con 'Un mundo para Raúl', el CINE Golden Eagle, entre otros.

'Fingerspiel' fue participante del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2014.

'The Cuddle Workshop' fue ganadora del premio especial del jurado en el Chelsea Film Festival 2014.

'Santiago del otro lado' fue difundido por tv en Nueva York.

Hizo el diseño de vestuario en el largometraje 'Copenhague' y en los cortometrajes 'Oasis', 'The Cuddle Workshop' y 'Lonely Hearts Club'.

Su último proyecto 'Dear Chickens', protagonizado por Philip Baker Hall y Kerris Dorsey, ha sido calificado para los Óscares y ganó mejor actor en LA Shorts Film Festival.

Actualmente se encuentra desarrollando dos largometrajes 'Unos días al sol' (EE.UU./México) y 'Algo dulce' (Suiza/México).