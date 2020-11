‘Seré un Presidente para todos’, afirma Joe Biden; en EU, celebran su triunfo

Miles de ciudadanos estadounidenses salieron a las calles de varias ciudades del País para festejar el triunfo de Joe Biden frente a su oponente Donald Trump, actual Presidente.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston o Filadelfia, entre otras, los simpatizantes del elegido mandatario lanzaban consignas de forma multitudinaria, pese a existir restricciones por la pandemia de Covid-19 que azota la Unión Americana y al mundo.

En Nueva York, miles de personas se concentraron en Time Square, mientras que en la capital Washington DC, simpatizantes se congregaron en la plaza “Black Lives Matter” para luego trasladarse a las afueras de la Casa Blanca y festejar la victoria de Biden.

En Pensilvania, el estado que otorgó los votos necesarios para que Biden llegara a la Casa Blanca, los festejos tampoco se hicieron esperar.

Se prevé que las celebraciones se prolonguen todo el fin de semana, en espera de los últimos estados en disputa.

De acuerdo con agenciade noticias, como AP, el demócrata ganó los 20 puntos electorales del Pensilvania así como los seis de Nevada, con lo que alcanzó los 290 delegados en el Colegio que elige al próximo mandatario de la Unión Americana.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8