Sergio Mayer confunde ahora el Palacio de Bellas Artes con Palacio Nacional

El incidente se dio cuando el legislador invitó a los diputados al homenaje del escritor, dibujante y diplomático Fernando del Paso, que se realizará este viernes, en Bellas Artes

Noroeste / Redacción

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, confundió el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Nacional, esto al invitar a los diputados al homenaje al escritor, dibujante y diplomático Fernando el Paso.

"Me gustaría, si me lo permite, pedir un minuto de aplausos para él, que creo importante considerarlo. Invitarlos también al homenaje que se hará en Palacio Nacional el próximo viernes. Señor presidente, me parece importante”, expresó el diputado de Morena ante el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, difundió excelsior.com.

Esto luego que la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda y la hija del escritor, Paulina del Paso, informaran que el próximo 16 de noviembre se llevará a cabo un homenaje con cenizas presentes al escritor en Bellas Artes para celebrar el gran legado que dejó en sus libros, novelas y obra pictórica, así como su gusto por la vida, por la gastronomía, la música, el sentido del humor.