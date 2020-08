Sergio Pérez es séptimo y octavo en prácticas en su regreso tras el coronavirus

BARCELONA._ El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez regresó a las pistas, luego de dar negativo por coronavirus, donde en el segundo entrenamiento en el circuito de Montmeló del Gran Premio de España, se ubicó en la octava posición.

El tapatío tuvo su vuelta más rápida en 1:18.293, a +1.410 de Lewis Hamilton. Mientras que Pérez fue el séptimo mejor piloto de la primera tanda de entrenamientos.

“Estoy muy contento de regresar al auto, estar con mi equipo, estar en el paddock. Tengo muchas ganas de que llegue la calificación, físicamente ha sido bastante duro, las temperaturas son muy altas”, dijo "Checo" tras terminar las dos prácticas libres.

Sobre cómo se siente físicamente tras contagiarse de Covid-19, Pérez dijo que está bien y que espera tener un buen resultado el domingo.

“Estar dos semanas con el virus he sentido que he perdido un poco de tono físico, pero creo que mañana voy a estar bien, me encontraré bien para la calificación y por su puesto hacer una buena carrera”, concluyó el piloto tapatío.

Los Mercedes dominaron con bastante autoridad la jornada de entrenamientos libres de este viernes, sexta cita del Mundial de Fórmula 1.

En la primera sesión, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton fueron los únicos en bajar de la barrera del 1:17, con el finlandés encabezando la tabla de tiempos con un crono de 1:16.785, apenas 36 milésimas más rápido que el hexacampeón del mundo y que además terminaría siendo el mejor tiempo del día.

En la segunda sesión, la brecha apenas se redujo y tampoco hubo problemas con los neumáticos, por lo que hubo tranquilidad en las filas de los de Totto Wolff. En esta ocasión, Hamilton fue el más rápido, aunque su registro (1:16.883) con el neumático blando no pudo superar el matinal de su compañero, que le secundó a tres décimas, mientras que Verstappen apenas mejoró su tiempo y acabó a más de ocho décimas.

That's a wrap for Friday's running at the #SpanishGP! 👏@LewisHamilton tops the timesheets in #FP2, with @ValtteriBottas close behind!

Now, time to delve into all that data! 🤓 pic.twitter.com/dYURomDjGN