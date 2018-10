Sergio Ramos 'pelotea' a juvenil durante prÃ¡ctica del Real Madrid

FUTBOL

Sergio Ramos 'pelotea' a juvenil durante práctica del Real Madrid

El capitán de los merengues no ve con buenos ojos un choque accidental de su compañero

Noroeste / Redacción

Real Madrid no vive el mejor momento de la Temporada 2018/2019 y de cara al duelo de la Champions League ante el Viktoria Plzen parece que la tensión aumenta dentro del campamento merengue.

Este lunes, durante el entrenamiento, Sergio Ramos protagonizó un incidente con su compañero Sergio Reguilón, a quien dio dos pelotazos tras un choque accidental.

El juvenil del cuadro merengue se lanzó hacia donde estaba Ramos, quien no observaba a Reguilón, provocando un golpe involuntario en la cara del capitán mmadridista; como reacción inmediata, el defensa español tomó el esférico y lo pateó hacia donde se encontraba el canterano merengue. Unos pasos más adelante, el seleccionado español golpeó un esférico que se encontraba en su camino, una vez más dirigido hacia su compañero.

Más tarde, a través de redes sociales, Sergio Ramos se disculpó con Reguilón, quien también dio por concluido el asunto, asegurando que siempre estaba con el equipo y su capitán.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! Carpetazo y a por el partido de mañana. #HalaMadrid", aseguró Ramos en su cuenta de Twiter.

Como respuesta, Reguilón respondió que "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!".