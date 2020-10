Sería irresponsable volver a las aulas de clases: Cuén Ojeda

El líder del Partido Sinaloense indicó que ni siquiera cuando el semáforo epidemiológico esté en verde se debe de volver a las clases presenciales

Noroeste / Redacción

Sería una irresponsabilidad total el que las clases presenciales volvieran a Sinaloa, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense.

Mediante un comunicado del PAS, el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que tomar la decisión de regresar a las niñas, niños y adolescentes a las aulas sería una medida irresponsable por parte de las autoridades, sobre todo porque el gobierno no ha hecho nada por monitorear los contagios comunitarios, salir en este momento es peligroso para los alumnos, incluso, el único estado con semáforo verde no creo que tomen la medida de regresar a clases.

El pasista argumentó que en muchos municipios del estado se dice que están en semáforo verde, esta medida de dividir a nuestra entidad en colores no es correcto, ya que la gente de muchos Ayuntamientos entran y salen a diario a realizar sus actividades a otras localidades y cuando sienten algunos síntomas, deciden trasladarse a las cabeceras donde existe mejor atención hospitalaria y por eso no se registra contagio alguno en esas comunidades.

“Las autoridades deben de dar un seguimiento a esta terrible enfermedad del Covid, sólo así se tendrán las herramientas necesarias de ordenar el regreso a clases a las niñas, niños y adolescentes, estoy casi seguro que los padres no lo van a permitir, porque de hacerlo, corren el riesgo de ser contagiados toda una familia y esta pudiera tener consecuencias fatales”, señaló Cuén Ojeda.

Dijo también que la ciudadanía debe mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas a todas horas, además criticó el hecho de que cientos de personas se reunieron la semana pasada en Cosalá, donde se celebró el Cosalazo.

“Nosotros no queremos que mueran nuestra familia, nuestros amigos y la única forma de evitar este contagio es usar la herramienta para protegernos que es el cubrebocas, estar en sana distancia, lavarse las manos, usar gel antibacterial y quedarse en casa, si su actividad lo permite, lo único que debemos hacer es esperar que los laboratorios tengan esa vacuna que podrá ayudar a muchas familias en la prevención de no enfermarse”.