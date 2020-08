Sería maravilloso: Drake Bell quiere filmar una película en México junto a Yalitza Aparicio

El cantante dio a conocer que quiere hacer una película de comedia romántica en México protagonizada por la actriz originaria de Oaxaca

Noroeste / Redacción

07/08/2020 | 11:23 AM

Drake Bell acaba de estrenar su canción "Diosa", un tema con el que reafirma su amor por México.

En varios ocasiones, el cantante estadounidense ha expresado en entrevistas y sus redes sociales el cariño que siente por el país, en esta ocasión confesó que quiere filmar una película en la Ciudad de México junto a Yalitza Aparicio, quien recientemente está bajo los reflectores tras el lanzamiento de su canal de YouTube, publicó milenio.com.

Durante una entrevista con Ventaneando, Drake Bell dio a conocer sus deseos de grabar una película de comedia romántica en México, protagonizada por la actriz reconocida por su participación en la película Roma, de Alfonso Cuarón.

"Sería maravilloso, esa es la idea, me encantaría contar con alguien como ella para ser la protagonista", dijo Drake Bell al ser cuestionado sobre si le gustaría que Yalitza Aparicio protagonizará la cinta.

Asimismo, Drake Bell habló sobre la trama de la película y dijo:

"Tratará sobre un exitoso empresario de Nueva York, que yo interpretaré, y viaja a México y se enamora de una chica mexicana. Es una comedia romántica".

Ver esta publicación en Instagram Felicitaciones por tu hermosa película y nominación!! @yalitzaapariciomtz Una publicación compartida de Drake Campana (@drakebell) el 16 Feb, 2019 a las 7:53 PST

El cantante estadounidense, quien saltó a la fama tras protagonizar la serie Drake & Josh, habló de la primera vez que vio a Yalitza Aparicio y confesó si son amigos. "Fue en una fiesta en Los Ángeles, nos encontramos un par de veces, la vi ahí y creo que también nos vimos una vez en México, así que creo que nos vimos dos veces. No creo que me recuerde, la conocí y me tomé una foto con ella", dijo.

Ver esta publicación en Instagram “I got wet” 🦇 Una publicación compartida de Drake Campana (@drakebell) el 24 Oct, 2018 a las 10:35 PDT

Drake Bell habla de su admiración por Salma Hayek

Sin embargo, Yalitza Aparicio no ha sido la única que se ha ganado su admiración, pues el cantante también reconoció el asombro que siente por Salma Hayek y recordó uno de sus encuentros en la Ciudad de México.

"Ella estaba caminando por el hotel y le dije: 'Hola, Salma', se volteó y regresó a saludarme y me dijo que le encantaba lo que traía puesto", contó.