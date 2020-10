Servidores de la Nación en Sinaloa denuncian despido por querer formar sindicato

Acusan que se negaron a unirse al proyecto político de la Diputada federal Yadira Marcos; la legisladora se deslinda de las acusaciones

América Armenta

04/10/2020 | 11:12 AM

CULIACÁN._ Por querer formar un sindicato y negarse a unirse a un proyecto político, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Bienestar, conocidos como Servidores de la Nación, acusó despido injustificado, además de las amenazas y el clima de hostigamiento que supuestamente sufrieron dentro de la institución.

Ramiro Valenzuela, Servidor de la Nación despedido el 28 de septiembre, expuso que fueron despedidos por razones muy diferentes a las que deben de exhibir, como sería la pérdida de confianza, malas prácticas, mal uso de programas de apoyo, negligencia e incluso abandono del puesto de trabajo, como los acusaron, pero niegan que hayan incurrido en alguna de estas faltas.

“Es en ese tenor que se nos acusó y se amenaza a los Servidores de la Nación que permanecen dentro de Bienestar, de haber incurrido en el imperdonable delito de haber aspirado a la estabilidad laboral y la dignificación de nuestros empleos, por medio de un sindicato de Servidores de la Nación”, agregó.

De acuerdo con Valenzuela, los culpaban de situaciones y por ser más débiles respondían a errores que no cometían, pues la amenaza siempre estuvo y los Servidores de la Nación estaban aislados, es decir, en pequeños grupos y no conocían los abusos a los que se les sometía a los demás.

“También a mí se me utilizó con la promesa de alguien muy cercana a la Diputada Yadira Marcos y cuando me negué a seguir participando por no estar de acuerdo con la manera de estarnos utilizando a los Servidores de la Nación, se inició una campaña de hostigamiento que fue coronada con mi despido, apenas el pasado 28 de septiembre”, detalló.

Según los agraviados, solo querían dejar espacios para personas afines en la política local, respecto a la legisladora federal, destacando que la oficina de Antonio Aguilar Gómez, delegado de Bienestar en Culiacán, está al servicio de Yadira Marcos.

“Desde ahí se sirve como oficina de promoción, para sus aspiraciones de gobernar Sinaloa como en múltiples ocasiones su equipo lo ha externado, con el apoyo de Servidores de la Nación que se dejan utilizar para tales fines”, enfatizó Valenzuela.

El grupo aseguró que de todos los detalles de la denuncia que dieron a conocer hay pruebas que se pudieran presentar ante la función pública.

Respuesta

Al hacerse públicas estas acusaciones por parte de los ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, la legisladora federal Yadira Santiago Marcos emitió un comunicado negando las declaraciones.

“Niego rotundamente los señalamientos que un grupo de ciudadanos realiza contra mi persona, asimismo, los invito a presentar las pruebas que demuestren la implicación en los hechos que se me imputan y presentarlas ante las autoridades correspondientes”, reza su respuesta.

La Diputada aseguró que siempre ha actuado con honestidad y que de seguir con acusaciones a su persona actuará denunciando ante las autoridades por difamación.